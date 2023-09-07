Сургутяне получили подарки за отказ от бумажных квитанций

Сотрудник ЮРИЦ вручает сертификат одному из победителей Фото: пресс-служба ЮРИЦ

В рамках очередного этапа экологической акции «Спаси дерево» по отказу от бумажных квитанций в пользу электронных 10 жителей Сургута выиграли сертификаты номиналом 4000 рублей на оплату коммунальных услуг. Как сообщили в пресс-службе Югорского расчетно-информационного центра (ЮРИЦ), на электронные платежки уже перешли около 6 тысяч человек.

«Мы ответственно относимся к вопросам экологического благополучия населения и призываем своих клиентов переходить на электронные квитанции с целью вовлечения как можно большего количества людей в решение экологических вопросов нашей страны», — рассказал URA.RU исполнительный директор ЮРИЦ Руслан Сатдаров. Акция стартовала 1 декабря 2022 года и продлится до 30 ноября 2023 года.

Принять участие в акции мог каждый клиент ЮРИЦ, отказавшийся от бумажной платежки. В центре отметили, что переход на электронную версию дает возможность оперативного получения квитанции, конфиденциальность и надежность. При этом электронный платежный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

«Онлайн-версия платежного документа полностью идентична бумажной ежемесячной „платежке“ и содержит всю информацию, которая необходима потребителю. Отказаться от бумажных платежных документов можно дистанционно: в личном кабинете клиента», — рассказала руководитель центра обслуживания клиентов ЮРИЦ Дарья Кисилева.

В начале декабря, на четвертом этапе акции, среди победителей будут разыграны ноутбук, планшет и смартфон. Акция «Спаси дерево» прошла и в других регионах. Так, подарки получали жители Оренбурга, Курганской и Тюменской областей.