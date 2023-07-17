Потребители получили подарки за отказ от бумажных квитанций за ЖКУ

17 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Один из победителей получил планшет Фото: пресс-служба «ЭК Восток» В рамках акции «Спаси дерево», организованной ЕРЦ «Прогресс» и Энергосбытовой компанией «Восток», более 50 тысяч клиентов выбрали электронный платежный документ вместо бумажного. Акция проходила среди клиентов компаний из Курганской, Тюменской областей и Оренбурга, рассказали в пресс-службе АО «ЭК «Восток». «90 победителей получили сертификаты номиналом в 4000 рублей на оплату электроэнергии за отказ от бумажных квитанций за коммуналку в пользу цифровых. В финале акции среди победителей дополнительно разыграли ноутбук, планшет и смартфон. Счастливчиков определил генератор случайных чисел. В итоге ноутбук выиграл житель Тобольска, а обладателями планшета и смартфона стали курганцы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЭК «Восток». Акция проходила с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. В компании отметили, что цифровая квитанция является абсолютным аналогом бумажной, однако намного удобнее. Среди преимуществ онлайн-версии: оперативность, доступность, надежность, конфиденциальность и удобство хранения. При этом распечатывать квитанцию не надо, ее QR-код считывается с экрана мобильного устройства при оплате в терминалах и кассах. Перейти на цифровые квитанции можно в личном кабинете. Ноутбук выиграли жители Тобольска Фото: пресс-служба «ЭК Восток» Телефон выиграл курганец Фото: пресс-служба «ЭК Восток»

В рамках акции «Спаси дерево», организованной ЕРЦ «Прогресс» и Энергосбытовой компанией «Восток», более 50 тысяч клиентов выбрали электронный платежный документ вместо бумажного. Акция проходила среди клиентов компаний из Курганской, Тюменской областей и Оренбурга, рассказали в пресс-службе АО «ЭК «Восток». «90 победителей получили сертификаты номиналом в 4000 рублей на оплату электроэнергии за отказ от бумажных квитанций за коммуналку в пользу цифровых. В финале акции среди победителей дополнительно разыграли ноутбук, планшет и смартфон. Счастливчиков определил генератор случайных чисел. В итоге ноутбук выиграл житель Тобольска, а обладателями планшета и смартфона стали курганцы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЭК «Восток». Акция проходила с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. В компании отметили, что цифровая квитанция является абсолютным аналогом бумажной, однако намного удобнее. Среди преимуществ онлайн-версии: оперативность, доступность, надежность, конфиденциальность и удобство хранения. При этом распечатывать квитанцию не надо, ее QR-код считывается с экрана мобильного устройства при оплате в терминалах и кассах. Перейти на цифровые квитанции можно в личном кабинете.