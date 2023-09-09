В Польше признались, для чего нужна Украина

Депутат Фогель: Польша отстаивает свои интересы, поддерживая Украину

10 сентября 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Варшава помогает Украине потому, что видит в этом собственный интерес Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша, поддерживая Украину, отстаивает свои интересы. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам сейма Радослав Фогель. «В Киеве должны понимать, что Варшава помогает из гуманитарных соображений, а также из „уважения международного права“. И потому, что мы видим в этом свой собственный интерес», — заявил депутат сейма Фогель в эфире Radio ZET. Он уточнил, что Украина, завоеванная Россией, может стать угрозой для Польши. Для самой Польши и поляков их интересы всегда будут «на первом месте». В частности, Варшава сохранит эмбарго на поставки зерновой продукции из Украины после 15 сентября, но поможет в транзите на своих условиях, добавил Фогель. Ранее члены ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года.

Польша, поддерживая Украину, отстаивает свои интересы. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам сейма Радослав Фогель. «В Киеве должны понимать, что Варшава помогает из гуманитарных соображений, а также из „уважения международного права“. И потому, что мы видим в этом свой собственный интерес», — заявил депутат сейма Фогель в эфире Radio ZET. Он уточнил, что Украина, завоеванная Россией, может стать угрозой для Польши. Для самой Польши и поляков их интересы всегда будут «на первом месте». В частности, Варшава сохранит эмбарго на поставки зерновой продукции из Украины после 15 сентября, но поможет в транзите на своих условиях, добавил Фогель. Ранее члены ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года.