В Польше признались, для чего нужна Украина

Польша, поддерживая Украину, отстаивает свои интересы. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам сейма Радослав Фогель.
«В Киеве должны понимать, что Варшава помогает из гуманитарных соображений, а также из „уважения международного права“. И потому, что мы видим в этом свой собственный интерес», — заявил депутат сейма Фогель в
Он уточнил, что Украина, завоеванная Россией, может стать угрозой для Польши. Для самой Польши и поляков их интересы всегда будут «на первом месте». В частности, Варшава сохранит эмбарго на поставки зерновой продукции из Украины после 15 сентября, но поможет в транзите на своих условиях, добавил Фогель.
Ранее члены ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года.
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