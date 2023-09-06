06 сентября 2023

Члены ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , пшеница, урожай, зерно, сноп, колос, продовольственная безопасность, агро2022
Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября Фото:

Большинство членов Евросоюза выступили против продления срока действия запрета на ввоз зерна и другой сельхоз продукции из Украины. Об этом сообщили европейские дипломаты.

«Послы 22 стран ЕС выступили против предложения государств Центральной Европы [о продлении запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года] или отнеслись к нему скептично. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета», — передает слова одного из дипломатов газета Politico. Заседание состоялось 6 сентября.

Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Некоторые представители ЕС с пониманием отнеслись к сложностям, перед которыми оказались страны Центральной Европы и попросили Еврокомиссию рассмотреть возможные альтернативы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. В случае продления эмбарго Киев намерен обратится в международный арбитражный суд.

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Большинство членов Евросоюза выступили против продления срока действия запрета на ввоз зерна и другой сельхоз продукции из Украины. Об этом сообщили европейские дипломаты. «Послы 22 стран ЕС выступили против предложения государств Центральной Европы [о продлении запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года] или отнеслись к нему скептично. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета», — передает слова одного из дипломатов газета Politico. Заседание состоялось 6 сентября. Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Некоторые представители ЕС с пониманием отнеслись к сложностям, перед которыми оказались страны Центральной Европы и попросили Еврокомиссию рассмотреть возможные альтернативы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. В случае продления эмбарго Киев намерен обратится в международный арбитражный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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