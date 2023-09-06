Члены ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна

07 сентября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство членов Евросоюза выступили против продления срока действия запрета на ввоз зерна и другой сельхоз продукции из Украины. Об этом сообщили европейские дипломаты. «Послы 22 стран ЕС выступили против предложения государств Центральной Европы [о продлении запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года] или отнеслись к нему скептично. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета», — передает слова одного из дипломатов газета Politico. Заседание состоялось 6 сентября. Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Некоторые представители ЕС с пониманием отнеслись к сложностям, перед которыми оказались страны Центральной Европы и попросили Еврокомиссию рассмотреть возможные альтернативы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. В случае продления эмбарго Киев намерен обратится в международный арбитражный суд.

Большинство членов Евросоюза выступили против продления срока действия запрета на ввоз зерна и другой сельхоз продукции из Украины. Об этом сообщили европейские дипломаты. «Послы 22 стран ЕС выступили против предложения государств Центральной Европы [о продлении запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года] или отнеслись к нему скептично. Франция и Германия показали наиболее критическое отношение к продлению запрета», — передает слова одного из дипломатов газета Politico. Заседание состоялось 6 сентября. Запрет на ввоз украинского зерна истекает 15 сентября. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились с предложением продлить эмбарго минимум до конца года. Некоторые представители ЕС с пониманием отнеслись к сложностям, перед которыми оказались страны Центральной Европы и попросили Еврокомиссию рассмотреть возможные альтернативы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. В случае продления эмбарго Киев намерен обратится в международный арбитражный суд.