Медведев дал обещание о целях СВО 11 сентября 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Благодаря работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все цели спецоперации будут достигнуты, в том числе благодаря работе государственных органов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Дееспособные органы власти — это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции», — передает слова Медведева ТАСС с совещания с региональными отделениями партии по итогам голосования. Медведев выразил благодарность россиянам, принявшим участие в голосовании на выборах. Он отметил, что впереди сложная работа по выполнению предвыборных обещаний. Ранее Медведев поблагодарил жителей новых территорий РФ, принимавших участие в выборах, несмотря на небезопасные условия. Враги постоянно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление, но избиратели проявили мужество и пришли на участки, чтобы отдать свои голоса. Все цели спецоперации будут достигнуты, в том числе благодаря работе государственных органов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Дееспособные органы власти — это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции», — передает слова Медведева ТАСС с совещания с региональными отделениями партии по итогам голосования. Медведев выразил благодарность россиянам, принявшим участие в голосовании на выборах. Он отметил, что впереди сложная работа по выполнению предвыборных обещаний. Ранее Медведев поблагодарил жителей новых территорий РФ, принимавших участие в выборах, несмотря на небезопасные условия. Враги постоянно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление, но избиратели проявили мужество и пришли на участки, чтобы отдать свои голоса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям