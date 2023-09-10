Медведев дал обещание о целях СВО

Все цели спецоперации будут достигнуты, в том числе благодаря работе государственных органов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Дееспособные органы власти — это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции», — передает слова Медведева ТАСС с совещания с региональными отделениями партии по итогам голосования.
Медведев выразил благодарность россиянам, принявшим участие в голосовании на выборах. Он отметил, что впереди сложная работа по выполнению предвыборных обещаний.
Ранее Медведев поблагодарил жителей новых территорий РФ, принимавших участие в выборах, несмотря на небезопасные условия. Враги постоянно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление, но избиратели проявили мужество и пришли на участки, чтобы отдать свои голоса.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.