10 сентября 2023

Медведев дал обещание о целях СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Благодаря работе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все цели спецоперации будут достигнуты, в том числе благодаря работе государственных органов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Дееспособные органы власти — это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции», — передает слова Медведева ТАСС с совещания с региональными отделениями партии по итогам голосования.

Медведев выразил благодарность россиянам, принявшим участие в голосовании на выборах. Он отметил, что впереди сложная работа по выполнению предвыборных обещаний.

Ранее Медведев поблагодарил жителей новых территорий РФ, принимавших участие в выборах, несмотря на небезопасные условия. Враги постоянно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление, но избиратели проявили мужество и пришли на участки, чтобы отдать свои голоса.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все цели спецоперации будут достигнуты, в том числе благодаря работе государственных органов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Дееспособные органы власти — это мощнейший ресурс достижения цели. Здесь нет никаких сомнений. Мы всех целей добьемся. В том числе и в результате проведения специальной военной операции», — передает слова Медведева ТАСС с совещания с региональными отделениями партии по итогам голосования. Медведев выразил благодарность россиянам, принявшим участие в голосовании на выборах. Он отметил, что впереди сложная работа по выполнению предвыборных обещаний. Ранее Медведев поблагодарил жителей новых территорий РФ, принимавших участие в выборах, несмотря на небезопасные условия. Враги постоянно наносили прямые удары и оказывали психологическое давление, но избиратели проявили мужество и пришли на участки, чтобы отдать свои голоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...