Челябинский батальон добровольцев набирает на службу программистов

Программисты потребовались для работы со сложной военной техникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Батальон «Южноуралец» из Челябинской области набирает на службу программистов и других специалистов. Как URA.RU пояснил координатор Евгений Чепурин, с людьми Минобороны заключит контракт.

«Батальону „Южноуралец“ требуются электронщики, владеющие компьютерной техникой, специалисты IT-технологий. Со всеми обратившимися минобороны заключит контракт», — отметил URA.RU Чепурин.

Кроме специалистов компьютерных специализаций, нужны водители с категориями С, D и E, электрики. Как пояснил Чепурин, обращаться следует к нему. Затем он предоставит контактное лицо, с кем соискатель будет держать связь. Контракт будет подписан в военкомате или на месте будущей службы.

Батальон связи первоначально формировался из числа добровольцев, проживавших в Челябинской области. Впоследствии «Южноуралец» стал штатной единицей Минобороны РФ.