Челябинский батальон добровольцев набирает на службу программистов

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Программисты потребовались для работы со сложной военной техникой Фото:

Батальон «Южноуралец» из Челябинской области набирает на службу программистов и других специалистов. Как URA.RU пояснил координатор Евгений Чепурин, с людьми Минобороны заключит контракт.

«Батальону „Южноуралец“ требуются электронщики, владеющие компьютерной техникой, специалисты IT-технологий. Со всеми обратившимися минобороны заключит контракт», — отметил URA.RU Чепурин.

Кроме специалистов компьютерных специализаций, нужны водители с категориями С, D и E, электрики. Как пояснил Чепурин, обращаться следует к нему. Затем он предоставит контактное лицо, с кем соискатель будет держать связь. Контракт будет подписан в военкомате или на месте будущей службы.

Батальон связи первоначально формировался из числа добровольцев, проживавших в Челябинской области. Впоследствии «Южноуралец» стал штатной единицей Минобороны РФ.

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Батальон «Южноуралец» из Челябинской области набирает на службу программистов и других специалистов. Как URA.RU пояснил координатор Евгений Чепурин, с людьми Минобороны заключит контракт. «Батальону „Южноуралец“ требуются электронщики, владеющие компьютерной техникой, специалисты IT-технологий. Со всеми обратившимися минобороны заключит контракт», — отметил URA.RU Чепурин. Кроме специалистов компьютерных специализаций, нужны водители с категориями С, D и E, электрики. Как пояснил Чепурин, обращаться следует к нему. Затем он предоставит контактное лицо, с кем соискатель будет держать связь. Контракт будет подписан в военкомате или на месте будущей службы. Батальон связи первоначально формировался из числа добровольцев, проживавших в Челябинской области. Впоследствии «Южноуралец» стал штатной единицей Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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