11 сентября 2023

На территории детсада в Перми произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоэтажного жилья. ЖК Погоды. Девелопмент Юг. Пермь, жилой комплекс, спортплощадка
ЧП случилось в новом ЖК «Погода» Фото:

В Перми на территории детского сада в жилом комплексе «Погода» произошел пожар. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась трансформаторная подстанция.

«В 12 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре территории дошкольного образовательного учреждения на улице Сапфирная в городе Перми. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции», — сообщает ведомство в Telegram.

Пожарные потушили огонь за 10 минут. Никто не пострадал. У МЧС подчеркивают, что детей из сада не эвакуировали. Ранее об эвакуации сообщали очевидцы в соцсетях.

ЖК «Погода» в Перми — новый микрорайон, который активно развивается. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября открыл здесь самую большую школу региона — лицей №10.

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В Перми на территории детского сада в жилом комплексе «Погода» произошел пожар. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась трансформаторная подстанция. «В 12 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре территории дошкольного образовательного учреждения на улице Сапфирная в городе Перми. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции», — сообщает ведомство в Telegram. Пожарные потушили огонь за 10 минут. Никто не пострадал. У МЧС подчеркивают, что детей из сада не эвакуировали. Ранее об эвакуации сообщали очевидцы в соцсетях. ЖК «Погода» в Перми — новый микрорайон, который активно развивается. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября открыл здесь самую большую школу региона — лицей №10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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