На территории детсада в Перми произошел пожар

12 сентября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

ЧП случилось в новом ЖК «Погода» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на территории детского сада в жилом комплексе «Погода» произошел пожар. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась трансформаторная подстанция. «В 12 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре территории дошкольного образовательного учреждения на улице Сапфирная в городе Перми. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции», — сообщает ведомство в Telegram. Пожарные потушили огонь за 10 минут. Никто не пострадал. У МЧС подчеркивают, что детей из сада не эвакуировали. Ранее об эвакуации сообщали очевидцы в соцсетях. ЖК «Погода» в Перми — новый микрорайон, который активно развивается. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября открыл здесь самую большую школу региона — лицей №10.

В Перми на территории детского сада в жилом комплексе «Погода» произошел пожар. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась трансформаторная подстанция. «В 12 часов 49 минут поступило сообщение о пожаре территории дошкольного образовательного учреждения на улице Сапфирная в городе Перми. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции», — сообщает ведомство в Telegram. Пожарные потушили огонь за 10 минут. Никто не пострадал. У МЧС подчеркивают, что детей из сада не эвакуировали. Ранее об эвакуации сообщали очевидцы в соцсетях. ЖК «Погода» в Перми — новый микрорайон, который активно развивается. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 сентября открыл здесь самую большую школу региона — лицей №10.