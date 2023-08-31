Глава Перми Эдуард Соснин и губернатор края Дмитрий Махонин 1 сентября пришли на линейки к школьникам. Глава города побывал на линейке школы дизайна «Точка» в учебном корпусе на бульваре Гагарина, а глава Прикамья принял участие в открытии самой большой школы региона — лицея № 10 в жилом микрорайоне «Погода». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Соснин поздравил на линейке учеников и учителей с 1 сентября и с десятилетнем юбилеем школы «Точка», а позже отправился инспектировать строительство нового учебного корпуса учреждения на тысячу мест. Также он отметил, что в этой школе учатся его сын и дочь. На торжественной линейке в открывшемся лицее № 10, который построила компания «Девелопмент-Юг», поздравили учеников губернатор Махонин и глава компании-застройщика Сергей Иванов. После праздника Иванов назвал школу бриллиантом в его коллекции строительных достижений. Подробнее о том как VIP-персоны поздравляли пермских школьников в фоторепортаже URA.RU.
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