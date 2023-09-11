Пермяк спрятал 172 закладки прежде, чем его поймали

12 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Правоохранители задержали наркодилера Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который долгое время распространял наркотики. Перед тем как попасть в руки к силовикам, преступник успел спрятать 172 закладки. «Мотовилихинский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми. Он признан виновным в 172 преступлениях. Будучи участником преступной группировки, пермяк расфасовывал наркотики и делал закладки», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Суд отправил преступника в колонию на 12 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. ранее URA.RU сообщало о пермском закладчике, который к оформлению тайников подходил с фантазией.

В Перми суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который долгое время распространял наркотики. Перед тем как попасть в руки к силовикам, преступник успел спрятать 172 закладки. «Мотовилихинский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми. Он признан виновным в 172 преступлениях. Будучи участником преступной группировки, пермяк расфасовывал наркотики и делал закладки», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Суд отправил преступника в колонию на 12 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. ранее URA.RU сообщало о пермском закладчике, который к оформлению тайников подходил с фантазией.