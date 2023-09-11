11 сентября 2023

Пермяк спрятал 172 закладки прежде, чем его поймали

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Правоохранители задержали наркодилера Фото:

В Перми суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который долгое время распространял наркотики. Перед тем как попасть в руки к силовикам, преступник успел спрятать 172 закладки.

«Мотовилихинский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми. Он признан виновным в 172 преступлениях. Будучи участником преступной группировки, пермяк расфасовывал наркотики и делал закладки», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд отправил преступника в колонию на 12 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. ранее URA.RU сообщало о пермском закладчике, который к оформлению тайников подходил с фантазией.

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В Перми суд вынес приговор 29-летнему мужчине, который долгое время распространял наркотики. Перед тем как попасть в руки к силовикам, преступник успел спрятать 172 закладки. «Мотовилихинский районный суд вынес приговор 29-летнему жителю Перми. Он признан виновным в 172 преступлениях. Будучи участником преступной группировки, пермяк расфасовывал наркотики и делал закладки», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Суд отправил преступника в колонию на 12 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. ранее URA.RU сообщало о пермском закладчике, который к оформлению тайников подходил с фантазией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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