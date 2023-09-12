Между жилыми домами загорелся трансформатор Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми загорелась трансформаторная подстанция, расположенная между жилыми домами по улицам Гайдара и Крупской. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Произошел в трансформаторной подстанции между домами №73,75 по ул Крупской и Гайдара 16/2, 18», — говорится в сообщении. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю, ответ ведомства ожидается.

Днем 12 сентября в пермском ЖК «Погода» загорелась трансформаторная подстанция, расположенная на территории детского сада. «Эрудит». К месту пожара было направлено 18 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших и погибших в результате произошедшего нет.

Обновлено в 10:40

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в трансформаторной подстанции на ул. Гайдара поступило 12 сентября в 20:41. К месту вызовы прибыли 12 человек личного состава и 2 единиц техники.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции. Погибших и травмированных на пожаре нет. Горение ликвидировано в 21:09», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.