Пермяк судился с ПФР, чтобы включить в стаж тюремный срок

Суд встал на сторону ПФР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми подал в суд иск на Пенсионный фонд РФ из-за отказа назначить пенсию. Истец посчитал, что в его стаж не были включены годы, проведенные в тюремном заключении, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Истец обратился в суд, указав, что он достиг пенсионного возраста и имеет страховой стаж, но в назначении пенсии ему отказано. Он отбывал наказание и указанные периоды не включены в страховой стаж так как отсутствуют отчисления в пенсионный фонд», — говорится в решении.

Суд отказал пермяку в удовлетворении требований и не стал включать указанные им периоды в трудовой стаж. Причиной стало то, что истец отбывал наказание еще в СССР. Тогда условия труда заключенных регулировались исправительно-трудовым законодательством РСФСР. А положение, которое предусматривает учет трудового стажа заключенных, было принято только в сентябре 1992 года.