12 сентября 2023

Пермяк судился с ПФР, чтобы включить в стаж тюремный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд встал на сторону ПФР Фото:

Житель Перми подал в суд иск на Пенсионный фонд РФ из-за отказа назначить пенсию. Истец посчитал, что в его стаж не были включены годы, проведенные в тюремном заключении, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Истец обратился в суд, указав, что он достиг пенсионного возраста и имеет страховой стаж, но в назначении пенсии ему отказано. Он отбывал наказание и указанные периоды не включены в страховой стаж так как отсутствуют отчисления в пенсионный фонд», — говорится в решении.

Суд отказал пермяку в удовлетворении требований и не стал включать указанные им периоды в трудовой стаж. Причиной стало то, что истец отбывал наказание еще в СССР. Тогда условия труда заключенных регулировались исправительно-трудовым законодательством РСФСР. А положение, которое предусматривает учет трудового стажа заключенных, было принято только в сентябре 1992 года.

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Житель Перми подал в суд иск на Пенсионный фонд РФ из-за отказа назначить пенсию. Истец посчитал, что в его стаж не были включены годы, проведенные в тюремном заключении, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец обратился в суд, указав, что он достиг пенсионного возраста и имеет страховой стаж, но в назначении пенсии ему отказано. Он отбывал наказание и указанные периоды не включены в страховой стаж так как отсутствуют отчисления в пенсионный фонд», — говорится в решении. Суд отказал пермяку в удовлетворении требований и не стал включать указанные им периоды в трудовой стаж. Причиной стало то, что истец отбывал наказание еще в СССР. Тогда условия труда заключенных регулировались исправительно-трудовым законодательством РСФСР. А положение, которое предусматривает учет трудового стажа заключенных, было принято только в сентябре 1992 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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