На территории челябинского храма строят кофейню. Фото

13 сентября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Для прихожан храма Сергия Радонежского откроют кофейню Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на территории храма Сергия Радонежского идет строительство кофейни для прихожан. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе Челябинской митрополии. «На территории челябинского храма Сергия Радонежского возводится кофейня для прихожан. Идея ее появления принадлежит настоятелю, протоиерею Ярославу Иванову. В планах построить рядом водосвятную часовню-сень, где посетители смогут выпить святой воды», — пояснили в пресс-службе. Открытие заведения планируется к Пасхе Христовой. Осталось поставить большие арочные окна, закончить кровельные работы, сделать наружную и внутреннюю отделку. Настоятель считает, что кофейня станет местом притяжения и общения прихожан. «В храм на воскресные богослужения приходит много молодежи, семей с детьми, приезжают из районов. После литургии прихожане не хотят расходиться, общаются во дворе. Кофейня на территории храма — это отличное место для общения», — цитирует пресс-служба Иванова. Кофейню планируют открыть весной, к Пасхе Фото: Дарья Мосягина в паблике «Челябинская митрополия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhia74 Проект здания утвердили прихожане с инженерным образованием Фото: Дарья Мосягина в паблике «Челябинская митрополия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhia74 Также на территории храма в планах возвести водосвятную часовню-сень Фото: Дарья Мосягина в паблике «Челябинская митрополия» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/eparhia74

В Челябинске на территории храма Сергия Радонежского идет строительство кофейни для прихожан. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе Челябинской митрополии. «На территории челябинского храма Сергия Радонежского возводится кофейня для прихожан. Идея ее появления принадлежит настоятелю, протоиерею Ярославу Иванову. В планах построить рядом водосвятную часовню-сень, где посетители смогут выпить святой воды», — пояснили в пресс-службе. Открытие заведения планируется к Пасхе Христовой. Осталось поставить большие арочные окна, закончить кровельные работы, сделать наружную и внутреннюю отделку. Настоятель считает, что кофейня станет местом притяжения и общения прихожан. «В храм на воскресные богослужения приходит много молодежи, семей с детьми, приезжают из районов. После литургии прихожане не хотят расходиться, общаются во дворе. Кофейня на территории храма — это отличное место для общения», — цитирует пресс-служба Иванова.