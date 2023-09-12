12 сентября 2023

На территории челябинского храма строят кофейню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
Для прихожан храма Сергия Радонежского откроют кофейню Фото:

В Челябинске на территории храма Сергия Радонежского идет строительство кофейни для прихожан. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе Челябинской митрополии.

«На территории челябинского храма Сергия Радонежского возводится кофейня для прихожан. Идея ее появления принадлежит настоятелю, протоиерею Ярославу Иванову. В планах построить рядом водосвятную часовню-сень, где посетители смогут выпить святой воды», — пояснили в пресс-службе.

Открытие заведения планируется к Пасхе Христовой. Осталось поставить большие арочные окна, закончить кровельные работы, сделать наружную и внутреннюю отделку. Настоятель считает, что кофейня станет местом притяжения и общения прихожан.

«В храм на воскресные богослужения приходит много молодежи, семей с детьми, приезжают из районов. После литургии прихожане не хотят расходиться, общаются во дворе. Кофейня на территории храма — это отличное место для общения», — цитирует пресс-служба Иванова.

Кофейню планируют открыть весной, к Пасхе
Кофейню планируют открыть весной, к Пасхе
Фото:
Проект здания утвердили прихожане с инженерным образованием
Проект здания утвердили прихожане с инженерным образованием
Фото:
Также на территории храма в планах возвести водосвятную часовню-сень
Также на территории храма в планах возвести водосвятную часовню-сень
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на территории храма Сергия Радонежского идет строительство кофейни для прихожан. Об этом URA.RU сообщили 13 сентября в пресс-службе Челябинской митрополии. «На территории челябинского храма Сергия Радонежского возводится кофейня для прихожан. Идея ее появления принадлежит настоятелю, протоиерею Ярославу Иванову. В планах построить рядом водосвятную часовню-сень, где посетители смогут выпить святой воды», — пояснили в пресс-службе. Открытие заведения планируется к Пасхе Христовой. Осталось поставить большие арочные окна, закончить кровельные работы, сделать наружную и внутреннюю отделку. Настоятель считает, что кофейня станет местом притяжения и общения прихожан. «В храм на воскресные богослужения приходит много молодежи, семей с детьми, приезжают из районов. После литургии прихожане не хотят расходиться, общаются во дворе. Кофейня на территории храма — это отличное место для общения», — цитирует пресс-служба Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...