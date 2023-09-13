В Перми сочетались браком 74-летний жених и 75-летняя невеста

Новобрачные познакомились в пермском геронтологическом центре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми заключили брак 74-летний жених и 75-летняя невеста. Новобрачные познакомились друг с другом в Верхне-Курьинском геронтологическом центре, сообщается в группе городского управления ЗАГС в соцсети «ВКонтакте».

«12 сентября в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС зарегистрировала свой брак необычная пара. Это пожилые люди проживающие в доме престарелых в Верхней Курье. 74-летний Владимир Григорьевич и 75-летняя Галина Ивановна. Мы от всей души поздравляем молодоженов с бракосочетанием! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — сообщает ЗАГС.

Невеста является ветераном труда, 35 лет она проработала фармацевтом. Из родных у нее осталась только старшая сестра, которая имеет инвалидность. В геронтоцентр Галина Ивановна решила переехать по состоянию здоровья.

Владимир Григорьевич потерял жену 15 лет назад и похоронил двоих сыновей. Две его родных дочери сейчас проживают в других городах. Еще у мужчины есть два внука, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, поясняют в ЗАГС. Оставаться одному дома было мужчине было не безопасно, поэтому он, как и его невеста, принял решение приехать в геронтологический центр.

URA.RU рассказывало о необычном бракосочетании доме престарелых, где мужем и женой решили стать 93-летняя женщина и 66-летний мужчина. Жених и невеста играли в подкидного дурака. Пенсионеру, проигравшему в карты своей будущей невесте, пришлось исполнять ее желание — жениться.