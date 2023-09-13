Пермские судебные приставы отсудили у бывшего коллеги 1 млн рублей за кражу

13 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пристав воспользовался служебным положением и похитил чужие средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Соликамске (Пермский край) федеральная служба судебных приставов отсудила у своего бывшего сотрудника более миллиона рублей за нарушение закона. Пристав воспользовался служебным положением и похитил чужие средства, которые были взысканы с должника. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с ответчика в пользу Федеральной службы судебных приставов убытки в порядке регресса в размере 1 004 845 рублей», — говорится в решении. Иск был удовлетворен частично, изначальная сумма требований не раскрывается. Ранее ответчик был осужден по статье о мошенничестве и хищении чужих средств. Будучи в должности пристава-исполнителя, соликамец отвечал за сдачу средств, изымаемых у должников. После того как было принято решение о возбуждении исполнительного производства о взыскании долга в пользу компании «Силур», экс-пристав перечислил только часть средств на счет предприятия, остальную сумму он похитил. Позже преступная схема была раскрыта, и бывшего сотрудника службы арестовали и осудили. После этого «Силур» обратилась в суд и взыскала с ФССП часть долга, которую ей не выплатили. В свою очередь, служба судебных приставов обратилась в суд, чтобы взыскать убытки с бывшего сотрудника.

В Соликамске (Пермский край) федеральная служба судебных приставов отсудила у своего бывшего сотрудника более миллиона рублей за нарушение закона. Пристав воспользовался служебным положением и похитил чужие средства, которые были взысканы с должника. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Взыскать с ответчика в пользу Федеральной службы судебных приставов убытки в порядке регресса в размере 1 004 845 рублей», — говорится в решении. Иск был удовлетворен частично, изначальная сумма требований не раскрывается. Ранее ответчик был осужден по статье о мошенничестве и хищении чужих средств. Будучи в должности пристава-исполнителя, соликамец отвечал за сдачу средств, изымаемых у должников. После того как было принято решение о возбуждении исполнительного производства о взыскании долга в пользу компании «Силур», экс-пристав перечислил только часть средств на счет предприятия, остальную сумму он похитил. Позже преступная схема была раскрыта, и бывшего сотрудника службы арестовали и осудили. После этого «Силур» обратилась в суд и взыскала с ФССП часть долга, которую ей не выплатили. В свою очередь, служба судебных приставов обратилась в суд, чтобы взыскать убытки с бывшего сотрудника.