В Челябинске закрыли затопленный детсад

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
Детсадовцев перевели в другие учебные учреждения Фото:

В Челябинске закрыли детский сад №89 на Троицком тракте, 44, который был затоплен в период дождей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, все дети были распределены по другим учреждениям.

«В настоящий момент детский сад закрыт, воспитанники распределены по другим учреждениям. После завершения работ по осушению, в детском саду будут проведены ремонтные работы, все помещения приведут в соответствие с СанПиНами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что детсад находится на первом этаже многоквартирного дома. В период дождей затопило подвал. УК «Созвездие», в свою очередь, не приняла меры по устранению затопления.

«Сейчас вопрос взят на контроль. Силами МУП „ПОВВ“ будут проведены работы по осушению подвала», — подытожили в пресс-службе городской администрации.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УК «Созвездие». Там на звонок не ответили.

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В Челябинске закрыли детский сад №89 на Троицком тракте, 44, который был затоплен в период дождей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, все дети были распределены по другим учреждениям. «В настоящий момент детский сад закрыт, воспитанники распределены по другим учреждениям. После завершения работ по осушению, в детском саду будут проведены ремонтные работы, все помещения приведут в соответствие с СанПиНами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там отметили, что детсад находится на первом этаже многоквартирного дома. В период дождей затопило подвал. УК «Созвездие», в свою очередь, не приняла меры по устранению затопления. «Сейчас вопрос взят на контроль. Силами МУП „ПОВВ“ будут проведены работы по осушению подвала», — подытожили в пресс-службе городской администрации. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УК «Созвездие». Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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