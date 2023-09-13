В Челябинске закрыли затопленный детсад

Детсадовцев перевели в другие учебные учреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске закрыли детский сад №89 на Троицком тракте, 44, который был затоплен в период дождей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, все дети были распределены по другим учреждениям.

«В настоящий момент детский сад закрыт, воспитанники распределены по другим учреждениям. После завершения работ по осушению, в детском саду будут проведены ремонтные работы, все помещения приведут в соответствие с СанПиНами», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что детсад находится на первом этаже многоквартирного дома. В период дождей затопило подвал. УК «Созвездие», в свою очередь, не приняла меры по устранению затопления.

«Сейчас вопрос взят на контроль. Силами МУП „ПОВВ“ будут проведены работы по осушению подвала», — подытожили в пресс-службе городской администрации.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УК «Созвездие». Там на звонок не ответили.