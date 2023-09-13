13 сентября 2023

Военный расскажет пермским студентам, что нужно знать при попадании на фронт

Участник операции в Сирии расскажет студентам ПГНИУ, как вести себя в бою
© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, война, Сирия
Российские военные выполняли задачи в разных точках мира Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) со студентами встретится участник антитеррористической операции в Сирии. Он расскажет молодым людям о том, что такое реальный бой и что нужно знать при попадании на фронт.

«На встрече вы узнаете, что такое реальный современный бой и в чем его отличие от компьютерной игры или фильма-боевика? Как спасали исторические памятники всемирного значения наши простые парни, и каков был их окопный быт? В чем нуждаются наши бойцы на поле боя, и что нужно знать при попадании в зону военных действий?» — сообщается на странице Ситуационного центра ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».

Встреча состоится 14 сентября. Вход свободный, но по регистрации. Ранее, как рассказывало URA.RU, ситуационный центр университета устраивал лекцию, посвященную отношениям России, Донбасса и Украины. Подразделение вуза, по замыслу его создателей, призвано решать проблемы студентов и сотрудников вуза, нуждающихся в поддержке в связи с последними мировыми событиями.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) со студентами встретится участник антитеррористической операции в Сирии. Он расскажет молодым людям о том, что такое реальный бой и что нужно знать при попадании на фронт. «На встрече вы узнаете, что такое реальный современный бой и в чем его отличие от компьютерной игры или фильма-боевика? Как спасали исторические памятники всемирного значения наши простые парни, и каков был их окопный быт? В чем нуждаются наши бойцы на поле боя, и что нужно знать при попадании в зону военных действий?» — сообщается на странице Ситуационного центра ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 14 сентября. Вход свободный, но по регистрации. Ранее, как рассказывало URA.RU, ситуационный центр университета устраивал лекцию, посвященную отношениям России, Донбасса и Украины. Подразделение вуза, по замыслу его создателей, призвано решать проблемы студентов и сотрудников вуза, нуждающихся в поддержке в связи с последними мировыми событиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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