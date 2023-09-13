Военный расскажет пермским студентам, что нужно знать при попадании на фронт

Участник операции в Сирии расскажет студентам ПГНИУ, как вести себя в бою

14 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Российские военные выполняли задачи в разных точках мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском классическом университете (ПГНИУ) со студентами встретится участник антитеррористической операции в Сирии. Он расскажет молодым людям о том, что такое реальный бой и что нужно знать при попадании на фронт. «На встрече вы узнаете, что такое реальный современный бой и в чем его отличие от компьютерной игры или фильма-боевика? Как спасали исторические памятники всемирного значения наши простые парни, и каков был их окопный быт? В чем нуждаются наши бойцы на поле боя, и что нужно знать при попадании в зону военных действий?» — сообщается на странице Ситуационного центра ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 14 сентября. Вход свободный, но по регистрации. Ранее, как рассказывало URA.RU, ситуационный центр университета устраивал лекцию, посвященную отношениям России, Донбасса и Украины. Подразделение вуза, по замыслу его создателей, призвано решать проблемы студентов и сотрудников вуза, нуждающихся в поддержке в связи с последними мировыми событиями.

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) со студентами встретится участник антитеррористической операции в Сирии. Он расскажет молодым людям о том, что такое реальный бой и что нужно знать при попадании на фронт. «На встрече вы узнаете, что такое реальный современный бой и в чем его отличие от компьютерной игры или фильма-боевика? Как спасали исторические памятники всемирного значения наши простые парни, и каков был их окопный быт? В чем нуждаются наши бойцы на поле боя, и что нужно знать при попадании в зону военных действий?» — сообщается на странице Ситуационного центра ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Встреча состоится 14 сентября. Вход свободный, но по регистрации. Ранее, как рассказывало URA.RU, ситуационный центр университета устраивал лекцию, посвященную отношениям России, Донбасса и Украины. Подразделение вуза, по замыслу его создателей, призвано решать проблемы студентов и сотрудников вуза, нуждающихся в поддержке в связи с последними мировыми событиями.