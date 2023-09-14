Губернатор ХМАО повысила выплату при заключении контракта на СВО

15 сентября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

При заключении контракта в ХМАО военнослужащие будут получать 400 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила решение об увеличении выплат военнослужащим по контракту. При заключении контракта военнослужащий будет получать 400 тысяч рублей. Еще по 150 тысяч рублей будет выплачиваться за каждые два месяца службы. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально». «Отмечу еще одно решение, оно о повышении эффективности мер поддержки участников специальной военной операции, заключивших контракты с Министерством обороны, и членам их семей. Денежная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы будет составлять 400 тысяч рублей, ранее 250 тысяч рублей», — цитирует канал слова губернатора ХМАО. При увольнении с военной службы контрактники будут получать 100 тысяч рублей, ранее — 250. Таким образом, общая сумма выплат за заключение контракта останется такой же — 500 тысяч рублей. Однако выплата 150 тысяч рублей из регионального бюджета указанной категории граждан будет предоставляться чаще — за каждые два месяца службы. Ранее эти эта же сумма предполагалась к выплате за каждые четыре месяца службы. Ранее URA.RU писало о новых льготах для военнослужащих на СВО, которые утвердило правительство Югры. Им предусмотрена повышенная компенсация по ипотеке, земельные участки для ИЖС, появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья и на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утвердила решение об увеличении выплат военнослужащим по контракту. При заключении контракта военнослужащий будет получать 400 тысяч рублей. Еще по 150 тысяч рублей будет выплачиваться за каждые два месяца службы. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально». «Отмечу еще одно решение, оно о повышении эффективности мер поддержки участников специальной военной операции, заключивших контракты с Министерством обороны, и членам их семей. Денежная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы будет составлять 400 тысяч рублей, ранее 250 тысяч рублей», — цитирует канал слова губернатора ХМАО. При увольнении с военной службы контрактники будут получать 100 тысяч рублей, ранее — 250. Таким образом, общая сумма выплат за заключение контракта останется такой же — 500 тысяч рублей. Однако выплата 150 тысяч рублей из регионального бюджета указанной категории граждан будет предоставляться чаще — за каждые два месяца службы. Ранее эти эта же сумма предполагалась к выплате за каждые четыре месяца службы. Ранее URA.RU писало о новых льготах для военнослужащих на СВО, которые утвердило правительство Югры. Им предусмотрена повышенная компенсация по ипотеке, земельные участки для ИЖС, появилось первоочередное право на переселение из аварийного жилья и на предоставление дополнительных субсидий по договорам соцнайма.