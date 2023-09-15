Челябинский губернатор Текслер продлил срок контракта замминистра Гусаку

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Контракт Владимиру Гусаку продлен до 15 сентября 2024 года
Контракт Владимиру Гусаку продлен до 15 сентября 2024 года Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил срок контракта для работы на госслужбе первому заместителю министра общественной безопасности региона Владимиру Гусаку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службы в Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Гусаку Владимиру Александровичу по 15 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером.

Ранее Гусак служил в органах МВД. В областном правительстве работает с 2014 года. 15 сентября ему исполнилось 66 лет. После 65 лет контракты на госслужбе ежегодно могут продляться по решению губернатора.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил срок контракта для работы на госслужбе первому заместителю министра общественной безопасности региона Владимиру Гусаку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службы в Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Гусаку Владимиру Александровичу по 15 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Гусак служил в органах МВД. В областном правительстве работает с 2014 года. 15 сентября ему исполнилось 66 лет. После 65 лет контракты на госслужбе ежегодно могут продляться по решению губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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