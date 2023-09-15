Челябинский губернатор Текслер продлил срок контракта замминистра Гусаку

15 сентября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Контракт Владимиру Гусаку продлен до 15 сентября 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил срок контракта для работы на госслужбе первому заместителю министра общественной безопасности региона Владимиру Гусаку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службы в Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Гусаку Владимиру Александровичу по 15 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Гусак служил в органах МВД. В областном правительстве работает с 2014 года. 15 сентября ему исполнилось 66 лет. После 65 лет контракты на госслужбе ежегодно могут продляться по решению губернатора.

Челябинский губернатор Алексей Текслер продлил срок контракта для работы на госслужбе первому заместителю министра общественной безопасности региона Владимиру Гусаку. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службы в Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Гусаку Владимиру Александровичу по 15 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. Ранее Гусак служил в органах МВД. В областном правительстве работает с 2014 года. 15 сентября ему исполнилось 66 лет. После 65 лет контракты на госслужбе ежегодно могут продляться по решению губернатора.