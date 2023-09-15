15 сентября 2023

Прикамские спасатели нашли в сгоревшем гараже погибшего человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, покрышки, пепелище, сгоревший дом
Инцидент произошел 15 сентября Фото:

В Кизеле (Пермский край) при ликвидации пожара в гараже был найден труп человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Было установлено, что происходит горение в гараже. К сожалению, на пожаре имеется погибший» — указано в ведомственном telegram-канале.

Сообщение о возгорании пожарные получили утром 15 сентября. На месте происшествия работали пять человек личного состава и две единицы техники.

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В Кизеле (Пермский край) при ликвидации пожара в гараже был найден труп человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что происходит горение в гараже. К сожалению, на пожаре имеется погибший» — указано в ведомственном telegram-канале. Сообщение о возгорании пожарные получили утром 15 сентября. На месте происшествия работали пять человек личного состава и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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