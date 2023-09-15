Прикамские спасатели нашли в сгоревшем гараже погибшего человека

Инцидент произошел 15 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) при ликвидации пожара в гараже был найден труп человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Было установлено, что происходит горение в гараже. К сожалению, на пожаре имеется погибший» — указано в ведомственном telegram-канале.

Сообщение о возгорании пожарные получили утром 15 сентября. На месте происшествия работали пять человек личного состава и две единицы техники.