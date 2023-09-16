Жительницу Магнитогорска обокрала близкая родственница

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина из Миасса обокрала близкую родственницу. Как отмечают в ГУ МВД России по региону, ранее подозреваемая не попадала в поле зрения правоохранителей.
«В Магнитогорске сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Ленинский“ задержали жительницу Миасса. Подозреваемая похитила 50 тысяч рублей из дома 48-летней родственницы», — заявили в пресс-службе ведомства.
Детально расспросив потерпевшую, полицейские организовали мероприятия, направленные на задержание похитителя. Им оказалась близкая родственница потерпевшей, 1983 года рождения, имеющая постоянное место работы и ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.
Оперативники выяснили, что женщина находилась в гостях и соверши ла кражу в ночное время. Деньги она потратила на собственные нужды. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).
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