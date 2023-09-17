Власти Перми требуют сноса зданий на месте бывшего завода, где хочет строить жилье депутат

Власти Перми через суд требуют снести три здания на месте бывшего завода

Территорию бывшего завода хотят строить многоквартирные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Индустриального района Перми через суд добивается признания самовольными постройками и сноса трех складов и офисных зданий на территории бывшего лакокрасочного завода. Там планирует построить 60 тысяч квадратных метров жилья компания «Орсо групп», гендиректором которой является депутат пермской гордумы Михаил Бесфамильный. Власти требуют снести строение по адресу ул. Левченко, 1М, производственный корпус по ул. Левченко, 1Л, и административное здание по ул. Левченко, 1к10.

«Три исковых заявления поданы к их собственнику Андрею Палкину. В качестве третьих лиц привлечены городской департамент градостроительства и архитектуры, краевое минимущество и региональное управление Росреестра. Исковые заявления приняты к производству, назначены даты рассмотрения требований», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на картотеку суда.

По данным издания, на соответствующих земельных участках, находящихся в муниципальной собственности проводились, проверки Росреестра. Они показали, что площади под зданиями используются с нарушением разрешенного вида использования. Администрация Перми и краевое минимущество не выдавали разрешения на строительство этих зданий. При этом в них незаконно размещаются различные организации. Ранее URA.RU рассказывало, что большая часть бывшей промышленной площадки будет застроена жильем. Строительством в рамках комплексного развития территории займется девелопер «Орсо групп», руководит которым депутат пермской гордумы Михаил Бесфамильный.