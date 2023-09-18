Общая площадь здания составит 490 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Заозерный в Копейске под Челябинском построят новый Дом культуры вместимостью на 200 человек. Общая площадь здания при этом составит 490 квадратных метров. Проект 18 сентября одобрила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.

«Положительное заключение получил строительный проект, а именно нежилое здание — дом культуры с вместимостью зрительного зала 200 человек в поселке Заозерный. Будущий объект расположен в Челябинской области в Копейском городском округе», — сообщается на сайте.

Застройщиком объекта является компания ООО «Горстрой». Сейчас на участке идут строительные работы. Под Дом культуры залит фундамент, готовы металлоконструкции для монтажа. Также готовится основание для пожарного резервуара.

Общая площадь земли под застройку объекта составляет 4 тысячи 270 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 1 млн 533 тысяч рублей. Согласно документации, участок предназначен для культурного развития.