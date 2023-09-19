19 сентября 2023

В Перми на берегу реки обнаружены два артиллерийских снаряда

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия. Тюмень, кинолог, служебная собака, росгвардеец, росгвардия
На место выехали сотрудники Росгвардии (архивное фото) Фото:

В Дзержринском районе Перми на берегу реки Мулянка найдены два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Боеприпасы нашли местные жители 19 сентября.

«Пермяки, которые искали в реке металл, наткнулись на два ржавых артиллерийских снаряда. О своей находке местные жители сообщили в правоохранительные органы», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на свои источники.

Специалисты Росгвардии подтвердили изданию, что 19 сентября выезжали на сообщение о найденных боеприпасах. Взрывотехники ведомства подтвердили, что в реке находились два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Оба снаряда были уничтожены.

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В Дзержринском районе Перми на берегу реки Мулянка найдены два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Боеприпасы нашли местные жители 19 сентября. «Пермяки, которые искали в реке металл, наткнулись на два ржавых артиллерийских снаряда. О своей находке местные жители сообщили в правоохранительные органы», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на свои источники. Специалисты Росгвардии подтвердили изданию, что 19 сентября выезжали на сообщение о найденных боеприпасах. Взрывотехники ведомства подтвердили, что в реке находились два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Оба снаряда были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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