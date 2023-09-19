В Перми на берегу реки обнаружены два артиллерийских снаряда

На место выехали сотрудники Росгвардии (архивное фото)
В Дзержринском районе Перми на берегу реки Мулянка найдены два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Боеприпасы нашли местные жители 19 сентября.
«Пермяки, которые искали в реке металл, наткнулись на два ржавых артиллерийских снаряда. О своей находке местные жители сообщили в правоохранительные органы», — сообщает портал «В Курсе» со ссылкой на свои источники.
Специалисты Росгвардии подтвердили изданию, что 19 сентября выезжали на сообщение о найденных боеприпасах. Взрывотехники ведомства подтвердили, что в реке находились два артиллерийских снаряда со следами коррозии. Оба снаряда были уничтожены.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!