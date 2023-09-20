Челябинская чиновница отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Мошенники обманули женщину по телефону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) начальница отдела одного из управлений отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что женщину обманули по старой схеме: представились сотрудником банка и попросили перевести деньги на «безопасный» счет.

«Мошенники связались с женщиной по телефону. От имени кредитной организации ей сообщили, что на ее имя оформлен кредит. После, представившись сотрудником полиции мошенник повлиял на ее решение вывести деньги на якобы безопасный счет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке отметили, что женщину вынудили скачать приложение удаленного доступа. При этом она отказалась передавать код доступа. Но он уже был не нужен. После того как она перевела часть средств на «безопасный» счет, мошенники получили доступ к карте и списали сотни тысяч рублей.