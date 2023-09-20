Путин впервые высказался по Карабаху

Путин: российские миротворцы делают все для защиты граждан в Нагорном Карабахе
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о стремлении РФ разрешить конфликт в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта.

«Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку», — сказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий на территории. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что миротворцы продолжат выполнять свою работу в регионе.

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта. «Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку», — сказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий на территории. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что миротворцы продолжат выполнять свою работу в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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