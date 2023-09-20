Путин впервые высказался по Карабаху Путин: российские миротворцы делают все для защиты граждан в Нагорном Карабахе 20 сентября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил о стремлении РФ разрешить конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта. «Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку», — сказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий на территории. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что миротворцы продолжат выполнять свою работу в регионе. Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта. «Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку», — сказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий на территории. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что миротворцы продолжат выполнять свою работу в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям