Путин впервые высказался по Карабаху

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта.
«Российские миротворцы делают все, для того чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку», — сказал Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Российский лидер также заявил, что Москва постарается перевести все проблемы в мирное русло.
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Спустя сутки азербайджанское Минобороны сообщило о приостановке вооруженных действий на территории. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили, что миротворцы продолжат выполнять свою работу в регионе.
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