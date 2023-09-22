Республиканцы США придумали, как лишить Украину помощи

Республиканец Маккарти решил лишить Украину 300 миллионов долларов поддержки

22 сентября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

300 миллионов долларов должны были быть направлены на подготовку солдат ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В палате представителей США из республиканской партии намерены лишить Украину 300 миллионов долларов, которые должны были быть направлены Пентагоном на подготовку украинских солдат. С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Кевин Маккарти. «Маккарти говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона», — пишет издание Punchbowl News в соцсети Х. Отмечается, что Маккарти намерен провести голосование среди своих коллег, с целью лишить Украину поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США, где получил «холодный прием». До этого ему отказывали в выступлении в целом. Тогда Маккарти сослался на занятость конгрессменов. В ЦРУ также назвали выступление Зеленского провальным в Генассамблее ООН, передает RT. Американский глава Джо Байден также не был впечатлен выступлением украинского коллеги, сообщает «Национальная служба новостей».

В палате представителей США из республиканской партии намерены лишить Украину 300 миллионов долларов, которые должны были быть направлены Пентагоном на подготовку украинских солдат. С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Кевин Маккарти. «Маккарти говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона», — пишет издание Punchbowl News в соцсети Х. Отмечается, что Маккарти намерен провести голосование среди своих коллег, с целью лишить Украину поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США, где получил «холодный прием». До этого ему отказывали в выступлении в целом. Тогда Маккарти сослался на занятость конгрессменов. В ЦРУ также назвали выступление Зеленского провальным в Генассамблее ООН, передает RT. Американский глава Джо Байден также не был впечатлен выступлением украинского коллеги, сообщает «Национальная служба новостей».