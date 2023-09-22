Республиканцы США придумали, как лишить Украину помощи

В палате представителей США из республиканской партии намерены лишить Украину 300 миллионов долларов, которые должны были быть направлены Пентагоном на подготовку украинских солдат. С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Кевин Маккарти.
«Маккарти говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона», — пишет издание Punchbowl News в соцсети Х. Отмечается, что Маккарти намерен провести голосование среди своих коллег, с целью лишить Украину поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США, где получил «холодный прием». До этого ему отказывали в выступлении в целом. Тогда Маккарти сослался на занятость конгрессменов. В ЦРУ также назвали выступление Зеленского провальным в Генассамблее ООН, передает RT. Американский глава Джо Байден также не был впечатлен выступлением украинского коллеги, сообщает «Национальная служба новостей».
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