Республиканцы США придумали, как лишить Украину помощи

Республиканец Маккарти решил лишить Украину 300 миллионов долларов поддержки
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300 миллионов долларов должны были быть направлены на подготовку солдат ВСУ Фото:
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В палате представителей США из республиканской партии намерены лишить Украину 300 миллионов долларов, которые должны были быть направлены Пентагоном на подготовку украинских солдат. С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Кевин Маккарти.

«Маккарти говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона», — пишет издание Punchbowl News в соцсети Х. Отмечается, что Маккарти намерен провести голосование среди своих коллег, с целью лишить Украину поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США, где получил «холодный прием». До этого ему отказывали в выступлении в целом. Тогда Маккарти сослался на занятость конгрессменов. В ЦРУ также назвали выступление Зеленского провальным в Генассамблее ООН, передает RT. Американский глава Джо Байден также не был впечатлен выступлением украинского коллеги, сообщает «Национальная служба новостей».

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В палате представителей США из республиканской партии намерены лишить Украину 300 миллионов долларов, которые должны были быть направлены Пентагоном на подготовку украинских солдат. С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Кевин Маккарти. «Маккарти говорит, что он уберет предназначенные на подготовку украинских солдат 300 миллионов долларов из бюджета Пентагона», — пишет издание Punchbowl News в соцсети Х. Отмечается, что Маккарти намерен провести голосование среди своих коллег, с целью лишить Украину поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом США, где получил «холодный прием». До этого ему отказывали в выступлении в целом. Тогда Маккарти сослался на занятость конгрессменов. В ЦРУ также назвали выступление Зеленского провальным в Генассамблее ООН, передает RT. Американский глава Джо Байден также не был впечатлен выступлением украинского коллеги, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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