Ученые нашли неожиданную причину успехов детей в школе

Ученые выяснили, что дети лучше учатся в школе, если отцы проводят с ними время
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Чтобы ребенок лучше учился в школе, с ним надо проводить больше времени дома, считают ученые Фото:

Дети начинают лучше учиться в начальных классах школы, если их отцы проводят с ними время. Это может выражаться в чтении книг, лепке из пластилина или других активностях. Соответствующая информация содержится в исследовании аналитиков бизнес-школы Университета Лидса.

«Специалисты изучили результаты тестов детей из пяти тысяч семей. Оказалось, что ребенок лучше успевал в классе, если в возрасте трех лет с ним проводил время папа. Те, чьи отцы не находили времени на ребенка, в начальной школе были менее успешны», — результатами исследования делится издание «Радиус».

Ученые доказали, что для прогресса отцу достаточно проводить с ребенком в день около 10 минут. У 60% школьников результаты контрольных тестов были выше, если отец читал им книги каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Если чтение литературы ребенку папой проводилось реже, то и этот показатель снижался.

Ранее URA.RU писало о нововведениях, которые ожидали школьников в начале осени. Корреспонденты информационного агентства собрали главную информацию в одном материале.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети начинают лучше учиться в начальных классах школы, если их отцы проводят с ними время. Это может выражаться в чтении книг, лепке из пластилина или других активностях. Соответствующая информация содержится в исследовании аналитиков бизнес-школы Университета Лидса. «Специалисты изучили результаты тестов детей из пяти тысяч семей. Оказалось, что ребенок лучше успевал в классе, если в возрасте трех лет с ним проводил время папа. Те, чьи отцы не находили времени на ребенка, в начальной школе были менее успешны», — результатами исследования делится издание «Радиус». Ученые доказали, что для прогресса отцу достаточно проводить с ребенком в день около 10 минут. У 60% школьников результаты контрольных тестов были выше, если отец читал им книги каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Если чтение литературы ребенку папой проводилось реже, то и этот показатель снижался. Ранее URA.RU писало о нововведениях, которые ожидали школьников в начале осени. Корреспонденты информационного агентства собрали главную информацию в одном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...