Ученые нашли неожиданную причину успехов детей в школе

Ученые выяснили, что дети лучше учатся в школе, если отцы проводят с ними время

24 сентября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Чтобы ребенок лучше учился в школе, с ним надо проводить больше времени дома, считают ученые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети начинают лучше учиться в начальных классах школы, если их отцы проводят с ними время. Это может выражаться в чтении книг, лепке из пластилина или других активностях. Соответствующая информация содержится в исследовании аналитиков бизнес-школы Университета Лидса. «Специалисты изучили результаты тестов детей из пяти тысяч семей. Оказалось, что ребенок лучше успевал в классе, если в возрасте трех лет с ним проводил время папа. Те, чьи отцы не находили времени на ребенка, в начальной школе были менее успешны», — результатами исследования делится издание «Радиус». Ученые доказали, что для прогресса отцу достаточно проводить с ребенком в день около 10 минут. У 60% школьников результаты контрольных тестов были выше, если отец читал им книги каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Если чтение литературы ребенку папой проводилось реже, то и этот показатель снижался. Ранее URA.RU писало о нововведениях, которые ожидали школьников в начале осени. Корреспонденты информационного агентства собрали главную информацию в одном материале.

Дети начинают лучше учиться в начальных классах школы, если их отцы проводят с ними время. Это может выражаться в чтении книг, лепке из пластилина или других активностях. Соответствующая информация содержится в исследовании аналитиков бизнес-школы Университета Лидса. «Специалисты изучили результаты тестов детей из пяти тысяч семей. Оказалось, что ребенок лучше успевал в классе, если в возрасте трех лет с ним проводил время папа. Те, чьи отцы не находили времени на ребенка, в начальной школе были менее успешны», — результатами исследования делится издание «Радиус». Ученые доказали, что для прогресса отцу достаточно проводить с ребенком в день около 10 минут. У 60% школьников результаты контрольных тестов были выше, если отец читал им книги каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Если чтение литературы ребенку папой проводилось реже, то и этот показатель снижался. Ранее URA.RU писало о нововведениях, которые ожидали школьников в начале осени. Корреспонденты информационного агентства собрали главную информацию в одном материале.