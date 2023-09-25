Челябинский школьник скрывался, чтобы не возвращаться в приемную семью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, подросток
Мальчика нашли и вернули в семью опекунов Фото:

В Челябинске 12-летний школьник намеренно прятался, чтобы не возвращаться в семью, где воспитывался строгими опекунами. После того, как с ребенком провели беседу, он согласился поехать домой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мальчик воспитывается в семье опекунами. Воспитание очень строгое. Он не хотел заниматься спортом и специально оставил телефон на детской площадке, чтобы его не нашли. А потом побоялся идти домой из-за того, что его спросят о потерянном телефоне», — уточнил источник.

Информация о пропаже подростка появилась 24 сентября в социальных сетях. Мальчика нашли быстро. В пункт полиции пригласили его опекунов и социального педагога. После долгой беседы мальчик согласился вернуться в приемную семью.

«Ребенок был найден в тот же день, когда появилось объявление о его пропаже. Противоправных действий против него не совершалось. Полиция продолжает проверку по данному инциденту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В Челябинске 12-летний школьник намеренно прятался, чтобы не возвращаться в семью, где воспитывался строгими опекунами. После того, как с ребенком провели беседу, он согласился поехать домой. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Мальчик воспитывается в семье опекунами. Воспитание очень строгое. Он не хотел заниматься спортом и специально оставил телефон на детской площадке, чтобы его не нашли. А потом побоялся идти домой из-за того, что его спросят о потерянном телефоне», — уточнил источник. Информация о пропаже подростка появилась 24 сентября в социальных сетях. Мальчика нашли быстро. В пункт полиции пригласили его опекунов и социального педагога. После долгой беседы мальчик согласился вернуться в приемную семью. «Ребенок был найден в тот же день, когда появилось объявление о его пропаже. Противоправных действий против него не совершалось. Полиция продолжает проверку по данному инциденту», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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