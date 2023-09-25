Жители ХМАО заплатили почти 3 млрд ОСАГО за другие регионы

За 5 лет сумма переплаты югорчан составила 2,7 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в перечень дотационных регионов, за счет которых покрывается дефицит по выплатам ОСАГО в убыточных территориях страны. Согласно расчетам директора по рейтингам страховых компаний НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) Евгения Шарапова за пять лет жители Югры переплатили 2,7 миллиарда рублей.

«Основными донорами ОСАГО за последние 5,5 года стали Москва (почти 23 млрд руб. переплаты с 2018 г.), Московская область (13,2 млрд руб.), Свердловская область (4 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,8 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,7 млрд руб.)», — ознакомились «Ведомости» с расчетами НКР. Переплачивать приходилось за Дагестан, Приморье, Новосибирскую область, Краснодарский и Ставропольский край. В этих регионах выплаты по ОСАГО превышают полученные страховые премии.

Основная причина убыточности регионов в объемах страхового мошенничества. Центробанк совместно с правоохранительными органами борется с нарушителями, но полностью искоренить проблему пока невозможно, но в целом наблюдается тенденция к снижению ее масштабов.

Ранее сообщалось, что в России создали систему противодействия фейковым ДТП. Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. Если удара не было, то гироскоп и акселерометр не смогут его зафиксировать. Тогда специальные алгоритмы в приложении Simble (онлайн-сервис по страхованию автомобилей) не позволят оформить подстроенную аварию.