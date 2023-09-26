В Ельцин Центре покажут политический триллер с персонажем, списанным с Меркель. Фото

26 сентября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

В спектакле одна из героинь внешне будет напоминать Меркель Фото: bundesregierung.de В Екатеринбурге публике представят политический триллер «Честная женщина», который расскажет, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Ельцин Центра «Ближневосточное государство Исламская Республика охвачено гражданской войной. Мировое Сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Последний шанс восстановить мир — переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита», — говорится в анонсе. Зрители увидят закулисье высших эшелонов власти и смогут решить для себя, как пандемия, экологический кризис, террористическая угроза, религиозный фанатизм и цинизм могут существовать совместно с гуманизмом. Главные роли исполнят народная артистка России Марина Игнатова, заслуженная артистка России Елена Зимина и заслуженный артист России Семен Сытник.

В Екатеринбурге публике представят политический триллер «Честная женщина», который расскажет, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Ельцин Центра «Ближневосточное государство Исламская Республика охвачено гражданской войной. Мировое Сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Последний шанс восстановить мир — переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита», — говорится в анонсе. Зрители увидят закулисье высших эшелонов власти и смогут решить для себя, как пандемия, экологический кризис, террористическая угроза, религиозный фанатизм и цинизм могут существовать совместно с гуманизмом. Главные роли исполнят народная артистка России Марина Игнатова, заслуженная артистка России Елена Зимина и заслуженный артист России Семен Сытник.