В Ельцин Центре покажут политический триллер с персонажем, списанным с Меркель. Фото

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Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
В спектакле одна из героинь внешне будет напоминать Меркель Фото:

В Екатеринбурге публике представят политический триллер «Честная женщина», который расскажет, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Ельцин Центра

«Ближневосточное государство Исламская Республика охвачено гражданской войной. Мировое Сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Последний шанс восстановить мир — переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита», — говорится в анонсе.

Зрители увидят закулисье высших эшелонов власти и смогут решить для себя, как пандемия, экологический кризис, террористическая угроза, религиозный фанатизм и цинизм могут существовать совместно с гуманизмом. Главные роли исполнят народная артистка России Марина Игнатова, заслуженная артистка России Елена Зимина и заслуженный артист России Семен Сытник.

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В Екатеринбурге публике представят политический триллер «Честная женщина», который расскажет, возможен ли гуманизм в политике, если в другой стране происходит гуманитарная катастрофа. В качестве одного из прообразов в спектакле выбрана экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Ельцин Центра «Ближневосточное государство Исламская Республика охвачено гражданской войной. Мировое Сообщество бессильно: получив ядерную бомбу, Верховный Лидер гарантировал невмешательство Запада и теперь планомерно истребляет оппозицию. Страна на грани гуманитарной катастрофы. Последний шанс восстановить мир — переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита», — говорится в анонсе. Зрители увидят закулисье высших эшелонов власти и смогут решить для себя, как пандемия, экологический кризис, террористическая угроза, религиозный фанатизм и цинизм могут существовать совместно с гуманизмом. Главные роли исполнят народная артистка России Марина Игнатова, заслуженная артистка России Елена Зимина и заслуженный артист России Семен Сытник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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