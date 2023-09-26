В Эстонии предложили переименовать два российских города

Эстония вслед за Польшей решила переименовать Калининград

26 сентября 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Эстония дала Калининграду новое старое название — Кенигсберг Фото: Владимир Андреев © URA.RU В языковую комиссию Эстонского общества родного языка поступила инициатива переименовать Калининград в Кенигсберг. По мнению авторов инициативы, в эстонском языке больше не будет существовать русского названия Калининграда, вместо него будет использоваться историческое эстонское название. Также эстонцы решили дать другое название Кингисеппу, сообщает издание Riigikogu . «Комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться и использовать вместо него историческое название Кенигсберг», — передает слова председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона издание. Также на заседании члены комиссии отметили, что для российского города Кингисеппа было бы разумно использовать более ранее название Яама или Ямбург. Ранее Польша придумала новое название для Калининграда. Теперь он называется Крувелец. Власти Калининграда поставили Польшу на место после решения о переименовании города. Они назвали все новые названия для Калининграда «просто инсинуацией». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград и предложил переименовать Польшу в «царство в составе России».

В языковую комиссию Эстонского общества родного языка поступила инициатива переименовать Калининград в Кенигсберг. По мнению авторов инициативы, в эстонском языке больше не будет существовать русского названия Калининграда, вместо него будет использоваться историческое эстонское название. Также эстонцы решили дать другое название Кингисеппу, сообщает издание Riigikogu. «Комитет пришел к выводу, что от использования Калининграда советских времен в эстонском языке следует отказаться и использовать вместо него историческое название Кенигсберг», — передает слова председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона издание. Также на заседании члены комиссии отметили, что для российского города Кингисеппа было бы разумно использовать более ранее название Яама или Ямбург. Ранее Польша придумала новое название для Калининграда. Теперь он называется Крувелец. Власти Калининграда поставили Польшу на место после решения о переименовании города. Они назвали все новые названия для Калининграда «просто инсинуацией». Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград и предложил переименовать Польшу в «царство в составе России».