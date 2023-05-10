Медведев предложил переименовать Польшу в «царство в составе России»

10 мая 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал Польшу правопреемником Российской империи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе России». Об этом он написал в соцсетях. Так он отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград. «Предлагают написать Крулевца. Ну, в таком случае, им не Краков; только Кракау. И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал Медведев в соцсетях. Также зампред предложил переименовать Гданьску в Данциг, а Вроцлаву в Бреслау. Он уточнил, что переименование в «Королевство Польское в составе РФ» будет уместно, ибо Польша — правопреемник Российской империи. Ранее в Польше «переименовали» Калининград в Крулевец, пишет «Национальная служба новостей». Власти Калининграда ответили тем, что подобное решение является инсинуацией.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе России». Об этом он написал в соцсетях. Так он отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград. «Предлагают написать Крулевца. Ну, в таком случае, им не Краков; только Кракау. И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал Медведев в соцсетях. Также зампред предложил переименовать Гданьску в Данциг, а Вроцлаву в Бреслау. Он уточнил, что переименование в «Королевство Польское в составе РФ» будет уместно, ибо Польша — правопреемник Российской империи. Ранее в Польше «переименовали» Калининград в Крулевец, пишет «Национальная служба новостей». Власти Калининграда ответили тем, что подобное решение является инсинуацией.