Медведев предложил переименовать Польшу в «царство в составе России»

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев назвал Польшу правопреемником Российской империи Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе России». Об этом он написал в соцсетях. Так он отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград.

«Предлагают написать Крулевца. Ну, в таком случае, им не Краков; только Кракау. И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал Медведев в соцсетях. Также зампред предложил переименовать Гданьску в Данциг, а Вроцлаву в Бреслау. Он уточнил, что переименование в «Королевство Польское в составе РФ» будет уместно, ибо Польша — правопреемник Российской империи.

Ранее в Польше «переименовали» Калининград в Крулевец, пишет «Национальная служба новостей». Власти Калининграда ответили тем, что подобное решение является инсинуацией.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе России». Об этом он написал в соцсетях. Так он отреагировал на решение польских властей переименовать Калининград. «Предлагают написать Крулевца. Ну, в таком случае, им не Краков; только Кракау. И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал Медведев в соцсетях. Также зампред предложил переименовать Гданьску в Данциг, а Вроцлаву в Бреслау. Он уточнил, что переименование в «Королевство Польское в составе РФ» будет уместно, ибо Польша — правопреемник Российской империи. Ранее в Польше «переименовали» Калининград в Крулевец, пишет «Национальная служба новостей». Власти Калининграда ответили тем, что подобное решение является инсинуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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