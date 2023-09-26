Пермская прокуратура выяснила, как нефть попала в Чусовую

Прокуратура Перми обязала власти устранить последствия разлива нефти в Чусовую

27 сентября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Жители Чусового обнаружили мазут на поверхности реки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Разлив нефти в реку произошел на участке земли, который принадлежит администрации Чусовского округа (Пермский край). Пермская природоохранная прокуратура предписала чиновникам устранить нарушение законодательства об охране окружающей среды, пояснили в реготделении Народного фронта (ОНФ). «Разлив нефти произошел на земельном участке, который принадлежит администрации Чусовского округа. Поскольку чиновники не предприняли мер для предотвращения загрязнения берега реки, что помимо причинения вреда почвам привело и к загрязнению воды, главе округа вынесено представление об устранении нарушений законодательства», — указано на сайте ОНФ. Нефтяные пятна на Чусовой местные жители обнаружили в августе. Проверка установила, что длина загрязненного участка берега — порядка 115 метров, ширина — шесть метров. На поверхности реки заметна маслянистая пленка. Содержание нефтепродуктов в пробах почвы и воды превысило допустимые концентрации. В начале лета нефтяное пятно было обнаружено в акватории Камы в Мотовилихинском районе прикамской столицы. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора, чтобы определить масштаб загрязнения.

Разлив нефти в реку произошел на участке земли, который принадлежит администрации Чусовского округа (Пермский край). Пермская природоохранная прокуратура предписала чиновникам устранить нарушение законодательства об охране окружающей среды, пояснили в реготделении Народного фронта (ОНФ). «Разлив нефти произошел на земельном участке, который принадлежит администрации Чусовского округа. Поскольку чиновники не предприняли мер для предотвращения загрязнения берега реки, что помимо причинения вреда почвам привело и к загрязнению воды, главе округа вынесено представление об устранении нарушений законодательства», — указано на сайте ОНФ. Нефтяные пятна на Чусовой местные жители обнаружили в августе. Проверка установила, что длина загрязненного участка берега — порядка 115 метров, ширина — шесть метров. На поверхности реки заметна маслянистая пленка. Содержание нефтепродуктов в пробах почвы и воды превысило допустимые концентрации. В начале лета нефтяное пятно было обнаружено в акватории Камы в Мотовилихинском районе прикамской столицы. На место выезжали специалисты Роспотребнадзора, чтобы определить масштаб загрязнения.