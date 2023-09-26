Жители Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) собрали в ходе ярмарки средства и приобрели автомобиль УАЗ для фронта. Как URA.RU сообщила зампредседателя райсобрания Екатерина Куликова, купить машину просил боец-земляк.
«На вырученные в ходе проведенной ко Дню Юрюзани благотворительной ярмарки денежные средства закупили УАЗ. Более одного месяца продолжались ремонтные работы автомобиля. Теперь его доставили на фронт. Передали бойцу, который просил о помощи», — отметила URA.RU Куликова.
Машину купили подержанную, поэтому пришлось заменять редуктор переднего моста, глушитель, стартер и другие узлы автомобиля. Боец, просивший о поддержке, обкатав авто, пока находился на родине в отпуске.
Перед отправкой «уазик» освятил протоиерей храма Рождества Христова отец Петр (Назаров). Районный депутат Андрей Печников с напарником доставили транспорт до места назначения. Автомобиль передали заявлявшему о его необходимости бойцу. Вместе с машиной выслали груз: носилки, провизию, медикаменты, инструмент и постельное белье. Свою лепту в общий сбор внесли также матери погибших военнослужащих.
Автомобиль УАЗ приобрели на средства, собранные в ходе ярмарки ко Дню Юрюзани
Фото: личный архив Екатерины Куликовой
Машину для земляков жители заполнили провиантом и необходимыми на фронте предметами
Фото: личный архив Екатерины Куликовой
Депутат райсобрания Андрей Печников доставил авто на Донбасс
Жители Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) собрали в ходе ярмарки средства и приобрели автомобиль УАЗ для фронта. Как URA.RU сообщила зампредседателя райсобрания Екатерина Куликова, купить машину просил боец-земляк. «На вырученные в ходе проведенной ко Дню Юрюзани благотворительной ярмарки денежные средства закупили УАЗ. Более одного месяца продолжались ремонтные работы автомобиля. Теперь его доставили на фронт. Передали бойцу, который просил о помощи», — отметила URA.RU Куликова. Машину купили подержанную, поэтому пришлось заменять редуктор переднего моста, глушитель, стартер и другие узлы автомобиля. Боец, просивший о поддержке, обкатав авто, пока находился на родине в отпуске. Перед отправкой «уазик» освятил протоиерей храма Рождества Христова отец Петр (Назаров). Районный депутат Андрей Печников с напарником доставили транспорт до места назначения. Автомобиль передали заявлявшему о его необходимости бойцу. Вместе с машиной выслали груз: носилки, провизию, медикаменты, инструмент и постельное белье. Свою лепту в общий сбор внесли также матери погибших военнослужащих.