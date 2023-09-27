Прокуратура обнаружила в Перми опасный родник, из которого горожане берут воду

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Верхний и Нижний Уфалей. Челябинск., ключ, вода, родник, нижний уфалей
Рядом с родником, которым пользуются жители микрорайона Субботино, находятся промышленные предприятия (архивное фото) Фото:

В Индустриальном районе города Перми жители потребляют воду из родника, расположенного вблизи промышленных предприятий. Контроль за составом воды в роднике не осуществляется. Об этом сообщает на своем сайте краевая прокуратура.

«Установлено, что водоснабжение микрорайона Субботино осуществляется посредством родника, берущего начало в районе ул. Леонова. При этом, вода из источника в место водозабора поступала с перебоями, каких-либо сведений о том, что за составом воды осуществляется потребительский контроль не имелось. На качество потребляемой воды негативно влияет расположенное вблизи промышленное производство», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края.

Также надзорное ведомство обращает внимание, что территория вокруг родника захламлена автопокрышками, а санитарно-защитная зона не установлена. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать районные власти «организовать нормативное водоснабжение в микрорайоне». На исполнение решения суда у администрации Индустриального района есть шесть месяцев.

Ранее пермяков неоднократно предупреждали о том, что потреблять воду из родников в Перми опасно для здоровья. На это обращали внимание в Роспотребнадзоре и городском управлении по экологии и природопользованию. В 2016 году жители Перми массово заболели гепатитом А. все заболевшие брали воду из родника, который находится в микрорайоне Водники.

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В Индустриальном районе города Перми жители потребляют воду из родника, расположенного вблизи промышленных предприятий. Контроль за составом воды в роднике не осуществляется. Об этом сообщает на своем сайте краевая прокуратура. «Установлено, что водоснабжение микрорайона Субботино осуществляется посредством родника, берущего начало в районе ул. Леонова. При этом, вода из источника в место водозабора поступала с перебоями, каких-либо сведений о том, что за составом воды осуществляется потребительский контроль не имелось. На качество потребляемой воды негативно влияет расположенное вблизи промышленное производство», — говорится в сообщении прокуратуры Пермского края. Также надзорное ведомство обращает внимание, что территория вокруг родника захламлена автопокрышками, а санитарно-защитная зона не установлена. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать районные власти «организовать нормативное водоснабжение в микрорайоне». На исполнение решения суда у администрации Индустриального района есть шесть месяцев. Ранее пермяков неоднократно предупреждали о том, что потреблять воду из родников в Перми опасно для здоровья. На это обращали внимание в Роспотребнадзоре и городском управлении по экологии и природопользованию. В 2016 году жители Перми массово заболели гепатитом А. все заболевшие брали воду из родника, который находится в микрорайоне Водники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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