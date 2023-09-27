ВСУ попытались прорвать оборону возле Артемовска: главное к вечеру 27 сентября

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Группа украинских бойцов сдалась в плен Вооруженным силам РФ и принесла боеприпасы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку прорыва обороны РФ на южном фланге Артемовска. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 сентября.

  • На южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка российские военные силы пресекли попытки ВСУ прорвать оборону. Часть группировки была уничтожена, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что подразделения России улучшили свои позиции на северном фланге Артемовска.
  • Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие начали наступать в Запорожской области. Они пошли на штурм на участке Работино-Вербовое и сейчас там идут тяжелые бои.
  • Украина начала насильственно эвакуировать жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, принудительной эвакуацией занимаются сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вместе с украинскими националистами.
  • Группа украинских бойцов сдалась в плен Вооруженным силам РФ и принесла боеприпасы. Они связались с российскими военными через открытый канал связи на частоте 149.200.
  • Российские военные успешно отразили десять атак на донецком направлении. Потери противника составили около 390 человек, сообщило Минобороны России.
  • Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оружие, чтобы нанести удары по заводам, производящим беспилотники в Сирии и Иране. Газета The Guardian написала, что что Украина предлагает нанести ракетный удар по заводам БПЛА в Сирии и Иране, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации.
  • Украинские неонацисты предприняли безуспешную попытку произвести разведку боем на краснолиманском направлении, однако были разбиты и отброшены. Об этом сообщил Пушилин, передает Пятый канал.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку прорыва обороны РФ на южном фланге Артемовска. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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