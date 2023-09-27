The Guardian: Киев призвал атаковать Иран и Сирию за помощь России

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Украина просит у стран G7 оружие, чтобы нанести удары по Сирии и Ирану Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оружие, чтобы нанести удары по заводам, производящим беспилотники в Сирии и Иране. Об этом говорится в материале газеты The Guardian.

В распоряжении газеты есть документ, который Украина в августе передала представителям стран Группы семи (G7). В нем сообщается, что Украина предлагает нанести ракетный удар по заводам БПЛА в Сирии и Иране, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что США признали бессилие перед действиями военно-воздушных сил России в Сирии. По словам главного редактора издания Long War Journal Билла Роджио, «русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию».

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Киев обратился к странам G7 с просьбой предоставить оружие, чтобы нанести удары по заводам, производящим беспилотники в Сирии и Иране. Об этом говорится в материале газеты The Guardian. В распоряжении газеты есть документ, который Украина в августе передала представителям стран Группы семи (G7). В нем сообщается, что Украина предлагает нанести ракетный удар по заводам БПЛА в Сирии и Иране, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации. Ранее сообщалось, что США признали бессилие перед действиями военно-воздушных сил России в Сирии. По словам главного редактора издания Long War Journal Билла Роджио, «русские оказывают давление на США, чтобы те покинули Сирию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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