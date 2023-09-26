Группа украинских бойцов сдалась в плен и принесла боеприпасы

Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским военнослужащим и принесла боеприпасы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«На направлении Сватово-Кременная сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект», — передает слова источника РИА Новости.
Украинские бойцы связались с российскими военнослужащими через открытый канал связи на частоте 149.200. С июля этого года у бойцов ВСУ появилась возможность сдаваться в плен по этому радиоканалу, им достаточно назвать позывной «Волга».
Ранее артиллерист Вооруженных сил РФ с позывным «Рыжий» заявил, что бойцы ВСУ сдаются после того, как российские войска обстреливают их снарядами, начиненными агитационными листовками. По его словам, украинские военные часто сдаются, так как на фронте есть мобилизованные, пребывающие там не по своей воле.
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