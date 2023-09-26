26 сентября 2023

Группа украинских бойцов сдалась в плен и принесла боеприпасы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, боеприпасы, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, рожок автоматный
Бойцы ВСУ сдались и принесли боеприпасы, рассказал источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским военнослужащим и принесла боеприпасы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«На направлении Сватово-Кременная сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект», — передает слова источника РИА Новости.

Украинские бойцы связались с российскими военнослужащими через открытый канал связи на частоте 149.200. С июля этого года у бойцов ВСУ появилась возможность сдаваться в плен по этому радиоканалу, им достаточно назвать позывной «Волга».

Ранее артиллерист Вооруженных сил РФ с позывным «Рыжий» заявил, что бойцы ВСУ сдаются после того, как российские войска обстреливают их снарядами, начиненными агитационными листовками. По его словам, украинские военные часто сдаются, так как на фронте есть мобилизованные, пребывающие там не по своей воле.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским военнослужащим и принесла боеприпасы. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «На направлении Сватово-Кременная сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них боекомплект», — передает слова источника РИА Новости. Украинские бойцы связались с российскими военнослужащими через открытый канал связи на частоте 149.200. С июля этого года у бойцов ВСУ появилась возможность сдаваться в плен по этому радиоканалу, им достаточно назвать позывной «Волга». Ранее артиллерист Вооруженных сил РФ с позывным «Рыжий» заявил, что бойцы ВСУ сдаются после того, как российские войска обстреливают их снарядами, начиненными агитационными листовками. По его словам, украинские военные часто сдаются, так как на фронте есть мобилизованные, пребывающие там не по своей воле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...