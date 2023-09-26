Киев объявил эвакуацию из подконтрольной ему части Херсонской области

27 сентября 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Украинские боевики начали эвакуировать жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области, заявил Владимир Сальдо Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина начала насильственно эвакуировать жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона», — написал Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. По словам главы Херсонской области, принудительной эвакуацией занимаются сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вместе с украинскими националистами. Именно эти боевики ранее проводили карательные действия в Николаеве, добавил Владимир Сальдо. В 2022 году украинские боевики проводили карательные рейды против мирных жителей Херсонской области. В Министерстве обороны России пояснили, что западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить.

Украина начала насильственно эвакуировать жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона», — написал Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. По словам главы Херсонской области, принудительной эвакуацией занимаются сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вместе с украинскими националистами. Именно эти боевики ранее проводили карательные действия в Николаеве, добавил Владимир Сальдо. В 2022 году украинские боевики проводили карательные рейды против мирных жителей Херсонской области. В Министерстве обороны России пояснили, что западные кураторы приказали Украине провести карательные рейды в Николаеве, чтобы выявить пророссийски настроенных граждан и показательно казнить.