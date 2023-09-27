В минздраве рассказал о состоянии ребенка в Перми, выпавшего из окна 8 этажа

В Перми ребенок, выпавший из окна восьмого этажа, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили информагентству в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является семилетний мальчик.
URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в доме по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 26 сентября. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы СУ СК по Пермскому краю.
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