В минздраве рассказал о состоянии ребенка в Перми, выпавшего из окна 8 этажа

Ребенок, выпавший в Перми из окна 8 этажа, выжил

Медики оказывают мальчику всю необходимую помощь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми ребенок, выпавший из окна восьмого этажа, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили информагентству в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является семилетний мальчик.

URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в доме по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 26 сентября. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы СУ СК по Пермскому краю.