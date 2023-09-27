27 сентября 2023

В минздраве рассказал о состоянии ребенка в Перми, выпавшего из окна 8 этажа

Ребенок, выпавший в Перми из окна 8 этажа, выжил
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, реанимация, врач анестезиолог реаниматолог, больница
Медики оказывают мальчику всю необходимую помощь Фото:

В Перми ребенок, выпавший из окна восьмого этажа, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили информагентству в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является семилетний мальчик.

URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в доме по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 26 сентября. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы СУ СК по Пермскому краю.

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В Перми ребенок, выпавший из окна восьмого этажа, выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили информагентству в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является семилетний мальчик. URA.RU рассказывало, что инцидент произошел в доме по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми 26 сентября. В обстоятельствах случившегося разбираются следственные органы СУ СК по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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