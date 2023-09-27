В Перми из окна 8 этажа выпал ребенок

27 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Дом, откуда выпал ребенок, находится на улице Маршала Рыбалко Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми из окна на восьмом этаже выпал ребенок. Несовершеннолетнему была оказана помощь медиков. По информации СМИ, инцидент произошел 26 сентября. «В Перми 26 сентября из окна восьмого этажа этажа выпал ребенок. Это произошло в Кировском районе Перми, в доме на улице Маршала Рыбалко», — пишет perm.aif.ru. По данным интернет-издания, на место происшествия была отправлена бригада реанимации. URA.RU направило запросы в минздрав Пермского края, а также региональное СУ СК. Ответы В августе в Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка 2019 года рождения. Ребенок находился в квартире вместе со взрослыми, но на непродолжительное время остался без присмотра. Спасти девочку не удалось, она скончалась до приезда скорой.

В Перми из окна на восьмом этаже выпал ребенок. Несовершеннолетнему была оказана помощь медиков. По информации СМИ, инцидент произошел 26 сентября. «В Перми 26 сентября из окна восьмого этажа этажа выпал ребенок. Это произошло в Кировском районе Перми, в доме на улице Маршала Рыбалко», — пишет perm.aif.ru. По данным интернет-издания, на место происшествия была отправлена бригада реанимации. URA.RU направило запросы в минздрав Пермского края, а также региональное СУ СК. Ответы В августе в Перми из окна высотки ЖК «Авиатор» выпала девочка 2019 года рождения. Ребенок находился в квартире вместе со взрослыми, но на непродолжительное время остался без присмотра. Спасти девочку не удалось, она скончалась до приезда скорой.