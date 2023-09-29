Челябинские туристы начали путешествовать по Дальнему Востоку

«Мегафон»: челябинцы чаще всего выбирали Амурскую область для путешетсвий

Туристы из Челябинской области стали интенсивнее ездить на Дальний Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туристы из Челябинской области начали путешествовать по регионам Дальнего Востока страны. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Мегафон», новые направления показали высокий рост поездок за год.

«Лидером роста минувшего летнего сезона среди челябинских туристов Амурская область. В регион отправилось на 72% больше туристов, чем годом ранее», — сообщили URA.RU в «Мегафоне».

В Приморский край поехало на 37% больше туристов, чем ранее. Увеличение интереса показали турвозможности Мурманской области, куда направилось на 15% больше туристов. Доля тройки регионов-лидеров, представляющих новые направления, составила 10% от всех поездок челябинцев.

Лидерство внутреннего туризма удержали традиционные регионы: Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. На их долю пришлось 30% всех путешествий. Также в пятерке Дагестан и Татарстан.

В основном на Дальний Восток челябинцы летают самостоятельно. Как отметила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, в офис за турами по данным направлениям обращаются редко. Часто на восток летят с целями делового туризма. В этом случае бронированием билетов и отелей занимается принимающая сторона. Кроме того, ближайший аэропорт вылета расположен в Екатеринбурге, а стоимость билетов в обе стороны даже при раннем бронировании начинается от 45 тысяч рублей.

В целом челябинцы своей активностью вошли в топ-25 регионов РФ, чьи жители любят выезжать на отдых. При этом самыми заядлыми путешественниками оказались москвичи, петербуржцы и самарчане. Такие данные удалось собрать аналитикам компании на основе анализа обезличенных больших данных.