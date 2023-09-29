В Екатеринбурге пенсионерка 14 лет выживает в квартире без отопления

Проблему с водоснабжением дома на Камчатской 49 не могут решить с 2008 года. (Фото архив) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Екатеринбурге пенсионерка 14 лет проживает в квартире без отопления и горячей воды. Проблему с водоснабжением дома на Камчатской 49 не могут решить с 2008 года — с момента планового ремонта систем.

«Я жду теплую зиму, чтобы я была в тепле. Грелки постельные я положила, вставать не боялась. Больше мне ничего не надо, мне через месяц 85 лет, я хочу старость прожить в тепле. Проработала 57 лет, я не заработала тепла?», — рассказывает женщина со слезами на глазах в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

Все слесари говорят, что не могут починить трубы, чтобы они стали горячими. Либо пенсионерке предлагают подключить отопление либо только в ванной, либо в комнате. При том, что Антонина Ефимовна исправно оплачивает счета за всю квартиру.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УК дома. Ответа на момент публикации нет.