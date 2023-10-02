В Челябинске открывается движение транспорта через трамвайное депо №1

Возобновить движение трамваев планируется до 11:00 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске во вторник 3 октября открывается движение транспорта через трамвайное депо №1. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале.

«3 октября во вторник открывается движение трамваев через трамвайное депо №1. Возобновить движение трамваев по Труда и Первой Пятилетки от Горького до Российской планируется до 11:00 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Трамваи №5, №22 направят по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 поедет от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса до трамвайного депо №1.

Ранее в Челябинске до 1 октября было закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. На указанном участке проводили ремонтные работы.