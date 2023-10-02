В Челябинске открывается движение транспорта через трамвайное депо №1

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Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск, трамвай
Возобновить движение трамваев планируется до 11:00 часов Фото:

В Челябинске во вторник 3 октября открывается движение транспорта через трамвайное депо №1. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале.

«3 октября во вторник открывается движение трамваев через трамвайное депо №1. Возобновить движение трамваев по Труда и Первой Пятилетки от Горького до Российской планируется до 11:00 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Трамваи №5, №22 направят по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 поедет от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса до трамвайного депо №1.

Ранее в Челябинске до 1 октября было закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. На указанном участке проводили ремонтные работы.

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В Челябинске во вторник 3 октября открывается движение транспорта через трамвайное депо №1. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта в telegram-канале. «3 октября во вторник открывается движение трамваев через трамвайное депо №1. Возобновить движение трамваев по Труда и Первой Пятилетки от Горького до Российской планируется до 11:00 часов», — уточнили в пресс-службе ведомства. Трамваи №5, №22 направят по своим обычным маршрутам. Трамвай №20 поедет от ЧМК по улицам Кирова, Карла Маркса до трамвайного депо №1. Ранее в Челябинске до 1 октября было закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. На указанном участке проводили ремонтные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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