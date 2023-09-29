В Челябинске закрыли движение трамваев в Тракторозаводском районе

В Челябинске до 05:00 1 октября закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.
«В связи с асфальтировкой перекрестка ул. Горького и ул. Первой Пятилетки, с 20-00 30.09.2023 до 05-00 01.10.2023 движение трамваев через данный перекресток будет закрыто», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Трамваи №15 и №22 проследуют по маршруту от улицы Чичерина до ЧЭМК, трамваи №18 от ЧМК до ЧЭМК. Внутри Ленинского района Челябинска будет работать маршрут №12, который поедет от улицы Чистопольская до улицы Харлова.
Ранее в Челябинске до 30 сентября изменилась схема движения трамвая №5. Он курсировал от ЧЭМК по улицам Горького и Первой Пятилетки до трамвайного депо №1.
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