В Челябинске закрыли движение трамваев в Тракторозаводском районе

30 сентября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Трамваи изменят маршрут из-за ремонта дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до 05:00 1 октября закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В связи с асфальтировкой перекрестка ул. Горького и ул. Первой Пятилетки, с 20-00 30.09.2023 до 05-00 01.10.2023 движение трамваев через данный перекресток будет закрыто», — уточнили в пресс-службе мэрии. Трамваи №15 и №22 проследуют по маршруту от улицы Чичерина до ЧЭМК, трамваи №18 от ЧМК до ЧЭМК. Внутри Ленинского района Челябинска будет работать маршрут №12, который поедет от улицы Чистопольская до улицы Харлова. Ранее в Челябинске до 30 сентября изменилась схема движения трамвая №5. Он курсировал от ЧЭМК по улицам Горького и Первой Пятилетки до трамвайного депо №1.

В Челябинске до 05:00 1 октября закрыто движение трамваев на перекрестке улиц Горького и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В связи с асфальтировкой перекрестка ул. Горького и ул. Первой Пятилетки, с 20-00 30.09.2023 до 05-00 01.10.2023 движение трамваев через данный перекресток будет закрыто», — уточнили в пресс-службе мэрии. Трамваи №15 и №22 проследуют по маршруту от улицы Чичерина до ЧЭМК, трамваи №18 от ЧМК до ЧЭМК. Внутри Ленинского района Челябинска будет работать маршрут №12, который поедет от улицы Чистопольская до улицы Харлова. Ранее в Челябинске до 30 сентября изменилась схема движения трамвая №5. Он курсировал от ЧЭМК по улицам Горького и Первой Пятилетки до трамвайного депо №1.