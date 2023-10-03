В челябинске прошел предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фильм «Повелитель ветра» с участием Федора Бондарчука о рекорде путешественника Федора Конюхова, предпремьерный показ которого состоялся в Челябинске, рекомендовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер для вдохновления. Об этом заявил глава региона после просмотра фильма.

«С двумя Федорами перед премьерным показом фильма „Повелитель ветра“ в Челябинске. Замечательный герой и замечательный фильм, который обязательно нужно увидеть и вдохновиться!» — написал Текслер в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что на предпремьерном показе фильма «Повелитель ветра», в котором показан рекорд путешественника Федора Конюхова, собрались представители челябинского истеблишмента. Кроме семьи губернатора на предпремьере присутствовали вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова, а также замечены председатель Центрального райсуда Денис Лекарь, его заместитель Ирина Шершикова и создатели фильма.