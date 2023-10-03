Роспотребнадзор зафиксировал в ХМАО угрозу облучения медиков

В рентген-кабинете плохо закрывалась защитная дверь, не пропускающая в пультовую рентгеновское облучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор Югры зафиксировал нарушение в работе рентген-кабинета в п. Приобье. Защитная дверь, отделяющая пультовую от процедурного кабинета была неисправна, что могло привести к облучению медработников. Публикация об этом появилась на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

«При проведении проверки в отношении БУ ХМАО-Югры „Октябрьская районная больница“ было выявлено, что в рентген-кабинете в п. Приобье рентгенозащитная дверь (стационарный элемент защиты персонала от воздействия рентгеновских лучей), отделяющая комнату управления (пультовая) от процедурной, плотно не закрывается (между дверным проемом и дверью остается щель около 2-3 см.), что создает условия для неконтролируемого (нештатного) рентгеновского облучения персонала рентгенодиагностического кабинета, проводящего рентген исследований в пультовой», — сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении медучреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того, Октябрьский районный суд постановил приостановить работу рентген-кабинета на 45 суток.

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