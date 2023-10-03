03 октября 2023

Роспотребнадзор зафиксировал в ХМАО угрозу облучения медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, рентген, медицинские услуги, рентгеновский снимок
В рентген-кабинете плохо закрывалась защитная дверь, не пропускающая в пультовую рентгеновское облучение Фото:

Роспотребнадзор Югры зафиксировал нарушение в работе рентген-кабинета в п. Приобье. Защитная дверь, отделяющая пультовую от процедурного кабинета была неисправна, что могло привести к облучению медработников. Публикация об этом появилась на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

«При проведении проверки в отношении БУ ХМАО-Югры „Октябрьская районная больница“ было выявлено, что в рентген-кабинете в п. Приобье рентгенозащитная дверь (стационарный элемент защиты персонала от воздействия рентгеновских лучей), отделяющая комнату управления (пультовая) от процедурной, плотно не закрывается (между дверным проемом и дверью остается щель около 2-3 см.), что создает условия для неконтролируемого (нештатного) рентгеновского облучения персонала рентгенодиагностического кабинета, проводящего рентген исследований в пультовой», — сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении медучреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того, Октябрьский районный суд постановил приостановить работу рентген-кабинета на 45 суток.

Ранее URA.RU сообщало о том, что доктор наук перечислил продукты, которые защитят при радиации. Людям, живущих в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя, необходимо употреблять продукты из красных сортов винограда, а также содержащие йод.

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Роспотребнадзор Югры зафиксировал нарушение в работе рентген-кабинета в п. Приобье. Защитная дверь, отделяющая пультовую от процедурного кабинета была неисправна, что могло привести к облучению медработников. Публикация об этом появилась на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «При проведении проверки в отношении БУ ХМАО-Югры „Октябрьская районная больница“ было выявлено, что в рентген-кабинете в п. Приобье рентгенозащитная дверь (стационарный элемент защиты персонала от воздействия рентгеновских лучей), отделяющая комнату управления (пультовая) от процедурной, плотно не закрывается (между дверным проемом и дверью остается щель около 2-3 см.), что создает условия для неконтролируемого (нештатного) рентгеновского облучения персонала рентгенодиагностического кабинета, проводящего рентген исследований в пультовой», — сообщили в надзорном ведомстве. В отношении медучреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Кроме того, Октябрьский районный суд постановил приостановить работу рентген-кабинета на 45 суток. Ранее URA.RU сообщало о том, что доктор наук перечислил продукты, которые защитят при радиации. Людям, живущих в зонах с повышенным уровнем радиационного слоя, необходимо употреблять продукты из красных сортов винограда, а также содержащие йод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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