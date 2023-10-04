Челябинской бизнес-леди, на занятии которой пострадал ребенок, смягчили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Областной суд снизил Светлане Каменецких срок в колонии на полгода Фото:

Предпринимательнице из Челябинска Светлане Каменецких, организовавшей тренинг для детей, на котором школьник повредил позвоночник, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, ей снизили срок в колонии на полгода.

«Каменецких было назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции приговор изменил, снизил наказание в виде лишения свободы до одного года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на решение суда повлияло добровольное возмещение вреда Каменецких семье школьника. Приговор вступил в законную силу.

Каменецких попала под следствие в апреле 2021 года, спустя почти восемь месяцев после инцидента. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После падения, произошедшего в августе 2020 года, у школьника был зафиксирован перелом позвоночника.

В январе 2022 дело в отношении бизнес-леди ушло в суд. На стадии прений гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии. Также наказание предполагало выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей. В июле 2023 года предпринимательницу отправили в колонию сроком на полтора года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предпринимательнице из Челябинска Светлане Каменецких, организовавшей тренинг для детей, на котором школьник повредил позвоночник, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, ей снизили срок в колонии на полгода. «Каменецких было назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции приговор изменил, снизил наказание в виде лишения свободы до одного года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что на решение суда повлияло добровольное возмещение вреда Каменецких семье школьника. Приговор вступил в законную силу. Каменецких попала под следствие в апреле 2021 года, спустя почти восемь месяцев после инцидента. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После падения, произошедшего в августе 2020 года, у школьника был зафиксирован перелом позвоночника. В январе 2022 дело в отношении бизнес-леди ушло в суд. На стадии прений гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии. Также наказание предполагало выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей. В июле 2023 года предпринимательницу отправили в колонию сроком на полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...