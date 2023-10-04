Челябинской бизнес-леди, на занятии которой пострадал ребенок, смягчили приговор

Областной суд снизил Светлане Каменецких срок в колонии на полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпринимательнице из Челябинска Светлане Каменецких, организовавшей тренинг для детей, на котором школьник повредил позвоночник, смягчили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, ей снизили срок в колонии на полгода.

«Каменецких было назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции приговор изменил, снизил наказание в виде лишения свободы до одного года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что на решение суда повлияло добровольное возмещение вреда Каменецких семье школьника. Приговор вступил в законную силу.

Каменецких попала под следствие в апреле 2021 года, спустя почти восемь месяцев после инцидента. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После падения, произошедшего в августе 2020 года, у школьника был зафиксирован перелом позвоночника.

В январе 2022 дело в отношении бизнес-леди ушло в суд. На стадии прений гособвинение запрашивало для нее пять лет колонии. Также наказание предполагало выплату штрафа в размере 400 тысяч рублей. В июле 2023 года предпринимательницу отправили в колонию сроком на полтора года.