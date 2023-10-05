В Екатеринбурге полицейские во время рейда нашли два кафе, где продавали фальшивый алкоголь. Заведения находятся на улице Сулимова. Из заведений изъяли около 50 бутылок с «паленым» алкоголем. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«На полках присутствует коньяк, на котором нет ни одной акцизной марки. Также на полках была водка и подобие дорогого напитка», — отметил Чукреев.
По словам Чукреева, фальшивый алкоголь мог быть разлит незаконным образом. «Видимо он недавно был разлит где-то под Екатеринбургом, в одном из нелегальных цехов, где и разливают такое пойло», — резюмировал он.
Ранее URA.RU писало о том, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена, который торговал паленым алкоголем и спиртом на Кировском оптовом рынке. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.
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