В Екатеринбурге полиция накрыла кафе, где продавали «паленый» алкоголь. Фото

05 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Полицейские изъяли фальшивый алкоголь в кафе уральской столицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские во время рейда нашли два кафе, где продавали фальшивый алкоголь. Заведения находятся на улице Сулимова. Из заведений изъяли около 50 бутылок с «паленым» алкоголем. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «На полках присутствует коньяк, на котором нет ни одной акцизной марки. Также на полках была водка и подобие дорогого напитка», — отметил Чукреев. По словам Чукреева, фальшивый алкоголь мог быть разлит незаконным образом. «Видимо он недавно был разлит где-то под Екатеринбургом, в одном из нелегальных цехов, где и разливают такое пойло», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена, который торговал паленым алкоголем и спиртом на Кировском оптовом рынке. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.

В Екатеринбурге полицейские во время рейда нашли два кафе, где продавали фальшивый алкоголь. Заведения находятся на улице Сулимова. Из заведений изъяли около 50 бутылок с «паленым» алкоголем. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «На полках присутствует коньяк, на котором нет ни одной акцизной марки. Также на полках была водка и подобие дорогого напитка», — отметил Чукреев. По словам Чукреева, фальшивый алкоголь мог быть разлит незаконным образом. «Видимо он недавно был разлит где-то под Екатеринбургом, в одном из нелегальных цехов, где и разливают такое пойло», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена, который торговал паленым алкоголем и спиртом на Кировском оптовом рынке. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.