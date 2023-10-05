В Екатеринбурге полиция накрыла кафе, где продавали «паленый» алкоголь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Полицейские изъяли фальшивый алкоголь в кафе уральской столицы Фото:

В Екатеринбурге полицейские во время рейда нашли два кафе, где продавали фальшивый алкоголь. Заведения находятся на улице Сулимова. Из заведений изъяли около 50 бутылок с «паленым» алкоголем. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«На полках присутствует коньяк, на котором нет ни одной акцизной марки. Также на полках была водка и подобие дорогого напитка», — отметил Чукреев.

По словам Чукреева, фальшивый алкоголь мог быть разлит незаконным образом. «Видимо он недавно был разлит где-то под Екатеринбургом, в одном из нелегальных цехов, где и разливают такое пойло», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена, который торговал паленым алкоголем и спиртом на Кировском оптовом рынке. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.

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В Екатеринбурге полицейские во время рейда нашли два кафе, где продавали фальшивый алкоголь. Заведения находятся на улице Сулимова. Из заведений изъяли около 50 бутылок с «паленым» алкоголем. Об этом URA.RU рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «На полках присутствует коньяк, на котором нет ни одной акцизной марки. Также на полках была водка и подобие дорогого напитка», — отметил Чукреев. По словам Чукреева, фальшивый алкоголь мог быть разлит незаконным образом. «Видимо он недавно был разлит где-то под Екатеринбургом, в одном из нелегальных цехов, где и разливают такое пойло», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало о том, что полиция и общественники задержали в Екатеринбурге бизнесмена, который торговал паленым алкоголем и спиртом на Кировском оптовом рынке. Бутлегер хранил опасный алкоголь и сигареты сомнительного происхождения в гараже. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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