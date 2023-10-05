Правительство выберет лучшего чиновника Пермского края

Главный победитель получит 60 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Пермского края организовало конкурс среди чиновников муниципалитетов. Главный победитель получит приз в 60 тысяч рублей, а лауреаты в отдельных номинациях — по 55 тысяч. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Размер денежного вознаграждения лучшему муниципальному служащему года с учетом налога на доходы физических лиц составляет 60 тысяч рублей. Размер денежного вознаграждения лауреатам по номинациям — 55 тысяч рублей», — указано в положении конкурса.

Каждый городской или муниципальный округ может представить на конкурс только одного кандидата в каждой номинации. Их девять: «Экономическое развитие», «Культурное пространство», «Территория спорта», «Территория туризма», «Молодежная политика», «Муниципальные финансы», «Муниципальное право», «Комфортное пространство», «Лучший в территории».